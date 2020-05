La CCMM souligne la réouverture des commerces avec pignon sur rue et réitère l'importance d'accorder une attention particulière au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain souligne la réouverture des commerces non essentiels ayant pignon sur rue prévue aujourd'hui dans la région du Grand Montréal après plusieurs reports. Elle réitère l'importance d'accorder, maintenant et au cours des prochains mois, une attention particulière au centre-ville de Montréal, qui ne retrouvera pas ses centaines de milliers de travailleurs avant plusieurs mois.

« La réouverture des commerces aujourd'hui constitue enfin une bonne nouvelle après 10 semaines de suspension de leurs activités. Les effets de cet arrêt forcé pèsent lourd sur les résultats des commerçants. Même si les propriétaires ont dû procéder à des mises à pied, nous savons que la situation demeure très précaire. Le dernier sondage effectué par la Chambre auprès des entreprises de la grande région de Montréal révèle que seulement les deux tiers des répondants au sondage (65,7 %) estiment qu'ils seront en mesure de payer leurs frais fixes au 1er juin. Nous devons améliorer l'accès au programme qui vise à réduire le poids des loyers commerciaux pour les entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous devons garder en tête que la réouverture des commerces ne signale pas pour autant la fin de la crise. Le télétravail généralisé se poursuivra encore pendant plusieurs semaines pour toutes les entreprises qui peuvent le faire. Les universités planifient leur session d'automne à distance, et les frontières demeurent fermées aux touristes internationaux. Lorsqu'on sait que 75 % des déplacements vers le centre-ville sont réalisés pour le travail ou pour les études, on comprend que le centre-ville de Montréal continuera d'être affecté encore longtemps. Il sera essentiel de se pencher rapidement sur les façons d'animer ce secteur névralgique de la métropole et de poser des gestes supplémentaires pour le soutenir. C'est d'ailleurs l'objectif que nous poursuivons en participant au comité aviseur pour la relance formé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante », a poursuivi M. Leblanc.

« Les prochaines semaines seront cruciales pour les entreprises qui ont vu leurs revenus chuter pendant plusieurs mois. Il faut profiter de la journée d'aujourd'hui pour saluer tous les commerçants qui ont fait preuve de débrouillardise et d'agilité pour s'adapter à la crise et continuer, lorsque possible, à fournir certains services, notamment en accélérant ou en amorçant leur virage vers le commerce en ligne. Nous invitons les consommateurs de la grande région de Montréal à être au rendez-vous pour encourager leurs commerçants locaux, dans le respect évidemment des règles sanitaires », a conclu Michel Leblanc.

