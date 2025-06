La CCMM lance sa campagne piliers annuelle, qui mise sur la force du collectif pour assurer la résilience de notre économie

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de lancer sa campagne annuelle mettant à l'honneur ses partenaires piliers : Air Canada, AtkinsRéalis, la Banque Nationale, Bell, la CDPQ, CGI, Hydro-Québec et Rio Tinto.

Cette campagne, qui sera déployée tout au long du mois de juin, met l'accent cette année sur la force du collectif et de la solidarité de la communauté d'affaires du Grand Montréal.

« L'incertitude actuelle pousse les entreprises à se réinventer et à miser plus que jamais sur la solidarité. Aucune transformation ne se fait en silo : c'est en misant sur la force du collectif que nous pourrons relever les grands défis économiques de notre époque. Chaque jour, la communauté d'affaires du Grand Montréal agit concrètement pour accroître la productivité, faire rayonner notre métropole et bâtir une économie plus résiliente. C'est ce message que nous avons choisi de mettre au cœur de notre campagne : souligner qu'ensemble, nous avons les moyens et la volonté d'assurer un avenir économique prospère pour notre métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je remercie nos partenaires. Il s'agit d'entreprises phares qui s'investissent à long terme pour permettre à la Chambre de représenter et d'accompagner le milieu des affaires dans sa croissance. Ces entreprises ont démontré au fil du temps leur engagement continu pour le développement économique et le rayonnement international de la métropole. Nous sommes fiers de pouvoir faire briller leur engagement sans faille pour la vitalité de la métropole grâce à cette campagne », a conclu Michel Leblanc.

Pour en savoir plus sur notre nouvelle campagne piliers, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6746, [email protected]