Invitation aux médias - Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec - 2e édition

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec.

Dans un contexte de transition énergétique, marqué par le dépôt du projet de loi 69 et les défis entourant les grandes infrastructures, le Québec redéfinit ses priorités pour bâtir un avenir énergétique durable, innovant et souverain. Ce forum réunira les acteurs clés du secteur pour explorer des solutions concrètes afin de propulser le Québec à l'avant-garde des énergies propres.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lieu : Lundi 2 juin 2025 HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais 1075, côte du Beaver Hall

Montréal, QC

H2Z 1S5 Heure : De 13 h à 17 h Inscription : Pour vous inscrire au Forum, veuillez communiquer avec Éloïse Martel-Thibault,

cheffe, Communications, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6746.

Invités (en ordre alphabétique) :

Didier Arseguel, vice-président, Technologie, Rio

Tinto Louis-Michel Desjardins, directeur

technique des centrales thermiques, Equans Services Grégoire Baillargeon, président,

BMO Groupe financier, Québec et vice-président

du conseil, BMO Marchés des capitaux Nancy Desrosiers, directrice, ESG et

Changement climatique, Innovations et Solutions,

Norda Stelo Alexandre Faria, vice-président, région du

Québec, Exportation et développement Canada Jean-François Jaimes, directeur exécutif,

Développement, énergie renouvelable et GNL,

Énergir Michel Letellier, président et chef de la direction,

Innergex Bertrand Millot, chef, Investissement durable,

CDPQ Sébastien Mousseau, vice-président principal,

chef, Exploitation et Capacités, Canada,

Responsable mondial du marché Énergie et

énergies renouvelables, AtkinsRéalis Brice Philippe, vice-président, Opérations,

Québec, Atlantique et Hydroélectricité, Aecon Valérie Provost, directrice principale, Transition

énergétique et Expérience client, Accenture Dave Rhéaume, vice-président, activités

commerciales et relations clientèle, Hydro-Québec Gabriel Teyssedou, directeur de projet senior,

Ecosystem Rehan Wasti, vice-président exécutif, Énergie,

ressources et industrie, WSP Canada Karim Zaghib, président-directeur général, Volt-

Age et professeur titulaire de génie chimique et

des matériaux, Université Concordia







Programme : Bloc 1 : Renforcer la résilience énergétique : stratégies face à nos défis

collectifs Bloc 2 : La transition énergétique en marche : cap sur les projets Bloc 3 : Agir pour mieux consommer : identifier et activer les bons leviers

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

