La CCAQ participe avec grand intérêt au Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui aura lieu le Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, sous les auspices de Sécurité publique Canada et accompagné de ministre fédéraux clés. La Corporation des concessionnaires du Québec (CCAQ) tient à souligner qu'elle participera avec un grand intérêt à ce sommet, qui réunira une diversité d'acteurs cherchant à élaborer des mesures pour lutter contre ce fléau nuisant à l'ensemble de notre économie.

Alors que les concessionnaires s'évertuent à renforcer leurs mesures de sécurité, bon nombre d'entre eux continuent d'être dévalisés. Du fait de stocks exposés au grand jour, ces entrepreneurs de l'industrie automobile du Québec sont des cibles alléchantes pour les réseaux criminels. La CCAQ se réjouit ainsi de voir le gouvernement fédéral prendre à bras le corps ce fléau qui nuit à notre secteur, ainsi qu'à l'ensemble de l'économie québécoise et canadienne.

Un tel événement doit permettre de réfléchir à des pistes de solution pour renforcer l'arsenal légal permettant de lutter contre les criminels au cœur de ces trafics. La CCAQ appelle tous les participants à profiter de cette journée pour prendre conscience de l'ampleur des réseaux de vols de véhicules. Surtout, elle souhaite encourager une coercition plus vigoureuse de la part des autorités, partout au pays, pour lutter contre ces vols.

« Avec ce sommet, on met enfin la lumière sur la reconnaissance de ce fléau que représente le vol de véhicules pour toute l'économie canadienne. Alors que les concessionnaires du Québec représentent des dizaines de milliards de dollars en chiffre d'affaires, les voler, c'est voler toute la province, mais aussi tout le pays. Par cette participation à ce sommet, la CCAQ pourra partager l'expérience de ses membres, pour lutter contre ces actes criminels, mais aussi pour inciter le gouvernement fédéral à agir avec plus de vigueur contre des bandes qui créent un contexte peu propice aux activités des concessionnaires » a expliqué Ian P. Sam Yue Chi, Président de la Corporation des concessionnaires du Québec.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

