Invitation aux médias - La CCAQ tiendra une conférence de presse à l'occasion du dévoilement d'une certification sur la transparence des prix

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse organisée par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) afin de présenter une toute nouvelle certification qui attestera que les concessionnaires adhérents respectent les plus hauts standards de qualité et de transparence dans leurs pratiques de vente. Cette conférence se tiendra le vendredi 13 septembre 2024 à compter de 13h00.

Le président-directeur général de la CCAQ, Ian P. Sam Yue Chi, sera présent pour faire la présentation exclusive de cette certification améliorant la protection du consommateur.

Date : 13 septembre 2024

Heure : 13h00 - Arrivée des médias avant 12 :45

Lieu : Centre des sciences de Montréal

2 R. de la Commune O

Montréal, QC

H2Y 4B2

Les médias pourront réaliser des entrevues sur place et poser des questions aux porte-paroles à la fin de l'événement.

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s sont invité(e)s à communiquer avec Elisabeth Larocque-de Freitas, à l'adresse courriel suivante : [email protected]

À propos de la CCAQ

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

SOURCE La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, [email protected], (514) 652-6887