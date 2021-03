MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La carte Visa Infinite TD Aéroplan a été reconnue à titre de meilleure carte de crédit de transporteur aérien à la suite du 13e classement annuel des cartes de crédit de voyage de Rewards Canada (site en anglais seulement). La carte est aussi troisième au classement général.

« Nous sommes enchantés de recevoir cette marque de reconnaissance de Rewards Canada, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Les défenseurs des consommateurs et les experts de l'industrie du monde entier conviennent que le programme Aéroplan transformé offre une valeur et des privilèges exceptionnels. Nous sommes ravis de constater que les nouvelles cartes de crédit Aéroplan sont reconnues par la principale ressource du Canada en matière de programmes de fidélité assortis de primes. »

« La TD met tout en œuvre pour toujours offrir des cartes et des privilèges de premier ordre qui correspondent à l'évolution des besoins de ses clients. Cette reconnaissance en est le reflet, a affirmé Katy Boshart, première vice-présidente, Cartes de crédit canadiennes, Groupe Banque TD. Notre gamme renouvelée de cartes TD Aéroplan a été conçue pour offrir à nos titulaires plus de privilèges et des primes assorties de moins de restrictions, ce qui vient compléter le programme de fidélité Aéroplan transformé d'Air Canada. Nous sommes heureux de voir reconnue la valeur exceptionnelle de la carte Visa Infinite TD Aéroplan, qui offre des avantages de voyage très recherchés et partageables, des privilèges de voyage et une assurance voyage élargis, comme un rabais sur l'adhésion au programme NEXUS et une assurance appareils mobiles, sans compter un taux d'accumulation accéléré sur l'essence, l'épicerie et les achats effectués auprès de Starbucks et d'Air Canada. »

« Aéroplan est difficile à concurrencer, en raison de tous les nouveaux attributs du programme transformé : aucun supplément en argent sur les primes aériennes et partage familial Aéroplan, par exemple. Ajoutez-y de nouvelles caractéristiques liées aux cartes, comme le premier bagage enregistré sans frais, un tarif préférentiel pour les primes aériennes, un taux d'accumulation plus élevé sur l'essence, l'épicerie et les achats faits à Air Canada, notamment, et la carte Visa Infinite TD Aéroplan s'est rapidement hissée parmi les cinq meilleures cartes du classement général, a expliqué Patrick Sojka, fondateur de RewardsCanada.ca. Bon nombre de Canadiens planifient à long terme en ce qui concerne les voyages, et c'est le bon moment de commencer à réfléchir à la manière d'accumuler le plus grand nombre de points possible pour ces voyages à venir. La façon la plus facile d'augmenter son solde de points est de payer ses achats par carte de crédit, ce qui joue un rôle crucial quand vient le temps de déterminer les meilleures cartes de crédit assorties de primes voyages au Canada. »

Aéroplan a récemment relancé sa gamme de cartes de crédit quand elle a transformé son programme en novembre 2020. Les cartes de crédit comarquées Aéroplan sont les seules au Canada qui offrent des avantages de voyage d'Air Canada étendus qui aident les membres à obtenir des primes plus rapidement. Les membres Aéroplan peuvent également tirer profit de généreuses offres de bienvenue. De plus, les titulaires de cartes admissibles obtiennent une passe compagnon 2 pour 1 lorsqu'ils achètent un billet pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord (ce qui comprend le Mexique et Hawaii). Après avoir acheté un premier billet en classe économique, ils ne paient que les taxes gouvernementales et les frais perçus par des tiers pour le second billet.

Pour en savoir plus sur les privilèges de voyage Air Canada accordés aux titulaires de cartes de crédit Aéroplan, visitez aircanada.com/cartes.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

