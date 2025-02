La CAQ rejette une pétition pour la construction d'une nouvelle école à Nicolet

QUÉBEC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La CAQ a refusé, aujourd'hui, de se pencher sur une pétition demandant le maintien du projet d'une nouvelle école à Nicolet. Le porteur de la pétition et député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, n'a même pas jugé bon d'aller défendre la demande de ses citoyens lors de la séance de travail, préférant laisser ses collègues caquistes rejeter leur demande pourtant justifiée, déplore la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Madwa-Nika Cadet.

La situation est d'autant plus gênante pour le gouvernement de la CAQ que son ministre de l'Éducation avait justement présenté une motion à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, rappelant que « les nouvelles générations d'écoles offrent un environnement stimulant et adapté aux besoins de nos jeunes, et que les projets pédagogiques particuliers ont une incidence directe sur leur motivation, sur leur persévérance et, ultimement, sur leur réussite scolaire ».

La croissance de la population de Nicolet, des classes surchargées et des infrastructures existantes qui ne répondent plus aux besoins pédagogiques ont amené les citoyens de l'endroit à se mobiliser et à lancer cette pétition. Mme Cadet a porté leur voix et n'a pas manqué de rappeler aux élus caquistes l'importance d'offrir aux enfants un environnement d'apprentissage approprié et stimulant.

« D'un côté nous avons un député incapable de défendre ses citoyens et le projet d'une école dans son propre comté et ses collègues de Hull, une ancienne enseignante, et de Vanier-Les Rivières, directeur d'école pendant plus de 20 ans, qui sont venus dire aux citoyens de Nicolet qu'ils ne méritent pas une nouvelle école et que l'on refuse même d'en discuter. De l'autre côté, le ministre de l'Éducation vante les nouvelles écoles et leur impact positif sur la réussite scolaire. Peu importe qui l'on doit croire dans ce gouvernement, ce sont malheureusement les citoyens qui font les frais de cette mésentente caquiste, particulièrement ceux de Nicolet. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

