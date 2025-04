La CAQ rejette une motion valorisant le rôle du Québec en matière d'immigration humanitaire

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, a présenté au Salon rouge de l'Assemblée nationale, une motion rappelant le rôle et la responsabilité du Québec en matière d'immigration humanitaire.

La motion du député libéral de l'Acadie a été présentée dans la foulée de la maladroite déclaration du ministre Roberge qui a assimilé, cette semaine, les demandeurs d'asile à « la misère du monde ». À cet effet, le libellé enjoint l'Assemblée nationale de se dissocier formellement des propos du ministre caquiste.

Enfin, la motion de Me Morin demande au gouvernement caquiste de travailler, en collaboration avec le gouvernement fédéral et les organismes communautaires afin de gérer avec efficacité et humanité la vague anticipée de demandeurs d'asile. Les élus de la CAQ ont voté massivement contre la motion libérale.

« Les propos de M. Roberge sont indignes d'un ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration d'une société accueillante comme le Québec. Je lui rappelle respectueusement que des milliers de demandeurs d'asile que nous avons reçus depuis des décennies contribuent au développement économique et à la richesse culturelle du Québec. Nous estimons que la déclaration méprisante du ministre caquiste doit être dénoncée. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]