La CAQ refuse une autre fois de mieux protéger les policiers face aux états mentaux perturbés

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - La CAQ a rejeté la motion réclamant la tenue d'une commission parlementaire sur l'enjeu des états mentaux perturbés et des interventions policières présentée, à l'Assemblée nationale, par Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

Malgré une demande de mandat d'initiative par l'opposition officielle sur ces questions, en avril dernier, et une pétition de 24 000 signataires qui allait dans le même sens, le gouvernement de la CAQ refuse toujours de prendre action. La députée libérale de Westmount-Saint-Louis est revenue à la charge, aujourd'hui, en rappelant que, depuis 5 ans, le nombre d'interventions policières auprès d'une personne ayant un état mental perturbé a explosé.

Après le décès tragique de la Sergente Maureen Breau, décédée en service lors d'une intervention policière à Louiseville, en Mauricie, il apparaît urgent d'agir afin de mieux protéger nos policiers et la population en général. Pourtant, la CAQ, incluant son député de Maskinongé, où la tragédie s'est produite, rejette toujours du revers de la main les propositions de l'opposition officielle. C'est très préoccupant.

« Tous les jours, quand nos policiers font une intervention à un domicile, ils ne savent pas qui est derrière la porte. Ils sont alors en situation de vulnérabilité. Ce fut le cas pour Maureen Breau. Pourtant, les députés de la CAQ restent insensibles au cri du cœur des policières et policiers. Même le député de Maskinongé, Simon Allaire, persiste et signe en confirmant qu'il aurait refusé d'étudier la pétition initiée dans sa circonscription, signées par 24 000 signataires, et réclamant une commission parlementaire sur le sujet. C'est surréaliste comme manque de sensibilité et d'écoute envers ses citoyens. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

