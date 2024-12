La CAQ refuse de tenir une commission parlementaire sur le rôle et le financement d'Éduc'alcool

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La CAQ a rejeté du revers de la main la demande du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, qui réclamait la tenue d'une commission parlementaire afin de faire la lumière sur l'indépendance, le financement et le rôle d'Éduc'alcool.

La demande de mandat d'initiative du député libéral de Nelligan a été faite le 10 octobre dernier, quelques heures après que le quotidien Le Devoir eut fait état d'allégations inquiétantes vis-à-vis Éduc'alcool. Il était question de mésinformation, de l'utilisation d'informations scientifiques désuètes et de l'absence d'un processus rigoureux de validation des contenus.

Enfin, M. Derraji, qui réclame l'instauration de sanctions administratives dès l'atteinte d'un taux d'alcool de 0,05, s'est dit inquiet de voir qu'Éduc'alcool ait pris position contre cette mesure alors que l'on croyait que l'organisme avait une mission de sensibilisation ancrée dans la santé publique. Le fait que la Société des alcools du Québec soit le principal bailleur de fonds d'Éduc'alcool sème le doute et c'est pourquoi l'opposition libérale a demandé la création d'une commission parlementaire pour y entendre notamment le président de la SAQ, la directrice générale d'Éduc'alcool et le ministre des Finances.

« Les liens financiers entre une société d'État publique, qui est fondée sur une redevance basée sur le volume d'alcool vendu, et un organisme qui a pour mission de promouvoir une consommation responsable, sont de nature à nous inquiéter. La confiance du public est aussi ébranlée par ces allégations portant sur Éduc'alcool, qui se prononce régulièrement sur des questions de santé publique et de sécurité routière. Notre mandat d'initiative visait justement à nous éclairer et à rassurer la population, mais la CAQ refuse ce droit des Québécois à la vérité. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

