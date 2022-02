La CAQ refuse de se pencher sur la pesée des élèves dans les cégeps.

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ a refusé aujourd'hui de débattre d'une pétition de plus de 1000 signataires qui demandent que la pesée des élèves dans les cégeps soit désormais interdite. La députée de Verdun et porte-parole de l'opposition offcielle en matière de condition féminine, Mme Isabelle Melançon, déplore que le gouvernement caquiste refuse ainsi de se pencher sur un enjeu aussi important d'une pratique qui peut être humiliante et anxiogène pour des élèves en surplus de poids, notamment.

Celle-ci souligne que la pesée des jeunes cégepiennes et cégepiens, qui se fait parfois devant leur groupe, peut être nocive pour celles et ceux qui souffrent d'un trouble alimentaire. Cette épreuve peut même devenir l'élément déclencheur de tels troubles.

Il a aussi été démontré par de nombreuses études que, suite à la pesée, un pourcentage important d'élèves a eu recours à des régimes amaigrissants parfois drastiques et néfastes pour leur santé, ajoute la députée libérale.

« Le manque de leadership et de fermeté dont fait preuve la ministre McCann dans ce dossier me sidère. Comment la CAQ peut-elle refuser d'agir concrètement contre cette pratique traumatisante pour les jeunes? C'est décevant et navrant! »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

