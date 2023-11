La CAQ refuse de se pencher sur l'avenir de notre forêt publique

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Une demande de mandat d'initiative pour explorer des pistes de solutions afin de préserver notre forêt publique, présentée par André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, a été formellement refusée par la CAQ.

Préoccupé par les effets néfastes des changements climatiques qui ont contribué à d'innombrables feux de forêts, l'été dernier, et détruit plus de 1,5M d'hectares de nos forêts, le député libéral réclamait la tenue d'une commission parlementaire sur le sujet. Il souhaitait ainsi faire écho au document de réflexion présenté par le Forestier en chef, au début de l'automne sur l'adaptabilité de notre forêt publique.

M. Fortin souligne également que l'industrie forestière est un véritable pilier économique pour le Québec et que des communautés entières dépendent de la forêt. Il déplore ainsi la fin de non-recevoir de la part du gouvernement caquiste qui démontre, encore une fois, son mépris envers les régions et son incompréhension des enjeux climatiques actuels.

« Seulement l'été dernier, c'est plus de 10 milliards de dollars d'impact sur l'économie québécoise qui sont partis en fumée, selon le Conseil de l'industrie forestière du Québec. C'est catastrophique. En refusant d'étudier l'enjeu et des solutions potentielles, la CAQ tourne le dos à un secteur vital de notre économie et ce, dans toutes les régions du Québec. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]