La CAQ refuse d'étudier une pétition réclamant la complétion des travaux de réfection de la route 366

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Une pétition portée par le député de Gatineau, demandant de débloquer les fonds nécessaires afin de réaliser rapidement les travaux de réfection et d'asphaltage de la route 366 entre le chemin St-Louis et le chemin de la Caserne, du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham, a été rejetée par ses collègues caquistes en séance de travail. La demande des centaines de pétitionnaires a été défendue par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, qui a déploré l'absence du député Robert Bussières, qui n'a pas jugé bon aller défendre la demande de ses citoyens.

Tel que mentionné dans le libellé de la pétition, le député libéral de Nelligan estime qu'il s'agit d'un enjeu de sécurité tant pour les automobilistes que les piétons. De plus, l'état désuet de la chaussée occasionne de nombreux dommages matériels aux véhicules qui y circulent, dont des poids lourds qui sont de plus en plus nombreux à utiliser cet axe routier.

« La sécurité sur nos routes commence d'abord par un réseau routier carrossable, ce qui est de moins en moins le cas sur la route 366, dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham. Les travaux nécessaires étaient pourtant prévus dans la planification 2019-2021 du ministère des Transports mais, une fois de plus, la CAQ a renié un engagement et a abandonné les gens de l'Outaouais. On peut comprendre que le député de Gatineau ait été trop gêné pour venir défendre ses citoyens face à son propre gouvernement qui refuse de leur offrir un axe routier sécuritaire. C'est pourtant une mission essentielle de l'État. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

