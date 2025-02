La CAQ refuse d'étudier une pétition réclamant de nouvelles mesures de sécurité dans le transport scolaire

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Une pétition portée par la députée d'Abitibi-Ouest, demandant une réévaluation des mesures de sécurité routière concernant le transport scolaire, a été rejetée par ses collègues caquistes en séance de travail. La demande des 594 pétitionnaires a été défendue par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, qui a déploré l'absence de Suzanne Blais qui n'a pas jugé bon aller défendre la demande de ses citoyens.

Le député libéral de Nelligan rappelle que la pétition a été initiée à la suite de la mort tragique du jeune écolier, Nathan Macameau, en août dernier, à Amos, dans la circonscription de Mme Blais. Ce sont plutôt ses collègues, Mathieu Lemay et Yves Montigny, qui ont accepté de porter l'odieux de voter contre l'étude de cette pétition sur un sujet pourtant des plus sérieux, soit la sécurité des écoliers.

La pétition réclamait notamment l'installation de caméras dans les autobus pour donner des amendes aux automobilistes qui ne respectent pas la signalisation d'arrêt. L'augmentation des peines reliées à ces comportements était aussi demandée par les signataires de la pétition. Enfin, l'ajout de bras extensibles sur les autobus bloquant la voie aux véhicules circulant en sens inverse faisait partie des mesures proposées.

« Avec cette pétition, on demande de mieux protéger nos enfants, d'assurer la sécurité de nos écoliers. Alors que Nathan a tragiquement perdu la vie dans son comté et que l'on dénombre, en moyenne, 2 victimes par jour en lien avec le transport scolaire, Mme Blais a laissé ses collègues caquistes de Masson et de René-Lévesque venir tourner le dos à ses citoyens et à tous les élèves du Québec. C'est extrêmement embarrassant! »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]