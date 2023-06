La CAQ refuse d'étudier les impacts de l'intelligence artificielle et rejette le mandat d'initiative de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ a refusé de donner suite au mandat d'initiative sur l'émergence et le développement de la technologie d'intelligence artificielle « GPT », demandé par l'opposition officielle. Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'économie, Frédéric Beauchemin, et de travail, Madwa-Nika Cadet, souhaitaient ainsi entendre des experts et des acteurs de la société civile sur les récents progrès réalisés en matière de développement de l'intelligence artificielle et les bouleversements qu'elle provoquera.

Alors que cette nouvelle technologie est sur toutes les lèvres, dans le monde entier, les deux élus libéraux déplorent le manque de transparence de la CAQ sur le sujet. En effet, les ramifications de l'intelligence artificielle se font déjà sentir et soulèvent des questions, notamment dans nos établissements d'enseignement, compte tenu des prouesses que l'application « Chat GPT » réalise.

« Encore une fois, la CAQ démontre son côté brouillon. En menant des consultations à l'abri des regards, la CAQ manque de transparence envers les Québécois. Les défis qu'apporte cette nouvelle technologie inquiètent les Québécois et nous devons nous assurer que l'ensemble des travaux du gouvernement permettent d'informer la population sur ses risques, mais aussi les intentions du gouvernement face à celle-ci. C'est le rôle du gouvernement de s'assurer d'encadrer sécuritairement l'intelligence artificielle, mais cela doit se faire en toute transparence. »

-Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

« L'essor de l'intelligence artificielle provoquera une transformation significative de plusieurs secteurs d'emploi. Il aurait été pertinent de bien étudier la question et de renseigner les parlementaires sur les enjeux qui en découleront. La CAQ refuse de le faire et préfère improviser dans ce dossier comme c'est le cas dans plusieurs autres. »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail

