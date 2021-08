La CAQ n'a pas vraiment l'intention de se servir des tests rapides

QUÉBEC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte d'une quatrième vague de COVID-19 et de la rentrée scolaire, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux, Marie Montpetit, déplore le manque de volonté du gouvernement de la CAQ de réellement déployer les tests rapides.

Lors de la conférence de presse du gouvernement, le ministre a été incapable d'expliquer dans quelles écoles et dans quel contexte les tests rapides seront utilisés, ni par qui ils seront administrés.

Après le constat d'échec de la non-utilisation des tests rapides par le gouvernement caquiste lors de la 1ère, la 2e et la 3e vagues, madame Montpetit exhorte le gouvernement de ne pas, encore une fois, manquer le bateau et d'enfin déployer massivement les tests rapides antigéniques.

« Ce qui nous a été présenté aujourd'hui n'est pas un réel plan de déploiement des tests rapides. C'est tout sauf clair! Dans le contexte d'une quatrième vague et de la présence du variant Delta, il va falloir plus que de vagues intentions. Nous demandons depuis des mois que les tests rapides soient massivement déployés. Il est irresponsable que des millions de tests rapides continuent de prendre la poussière dans des entrepôts alors qu'ils pourraient permettre d'ajouter un filet de sécurité supplémentaire et ainsi éviter des éclosions. Le gouvernement a le devoir d'utiliser tous les moyens dont il dispose afin de protéger les élèves et ainsi éviter d'autres fermetures d'écoles.»

-Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole en matière de santé et de services sociaux

