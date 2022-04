La CAQ manque d'ambition en promettant de n'atteindre que 51% de ses cibles de réduction de GES, d'ici 2027

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le fait que le ministre Benoit Charette se targue de présenter un plan qui n'atteindra que 51% de ses cibles de réduction de GES d'ici 2027 démontre clairement, une fois de plus, que l'environnement n'est vraiment pas une priorité pour la CAQ, déplore la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon.

Alors que les experts affirment sans équivoque que nous sommes en état d'urgence climatique, la députée libérale de Verdun n'hésite pas à dénoncer un manque flagrant d'ambition de la part du gouvernement caquiste dans ses actions dans la lutte contre les changements climatiques. Peut-on s'en étonner après que le ministre de l'Environnement, il y a quelques semaines, s'avouait vaincu en déclarant qu'il ne pouvait tout simplement pas en faire plus en la matière?

Pour le Parti libéral du Québec, la protection de l'environnement doit être au cœur de toutes les décisions économiques du gouvernement. Son projet ÉCO qui allie économie et écologie afin de générer 100G$ d'investissements dans la production et la distribution de l'hydrogène vert au bénéfice de la lutte aux changements climatiques en est d'ailleurs une belle démonstration.

Enfin, Mme Melançon rappelle qu'elle a elle-même présenté cette semaine le Projet de loi no 899, visant à inscrire le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, comme un droit fondamental dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

« Une fois de plus, la CAQ démontre son manque total d'ambition et de sensibilité en matière d'environnement. Son ministre baisse à nouveau les bras. Atteindre seulement 51% des cibles d'ici 2027, c'est inadmissible et même gênant! »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

« Le gouvernement caquiste, encore une fois, nous présente un plan incomplet. À ce rythme, il ne restera que 3 ans pour combler 49% des cibles de réduction de GES qui étaient fixées pour 2030, ce qui est complètement irréaliste, voire même farfelu. »

-Carlos Leitão, député de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

