La CAQ et son ministre Jonathan Julien refusent toujours de limiter la hausse brutale des tarifs d'électricité

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son interpellation, ce matin, par le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles, M. Pierre Arcand, le ministre Jonathan Julien a refusé d'intervenir, pour empêcher la hausse des tarifs d'électricité au niveau de l'inflation de la dernière année.

Ainsi, en vertu de la loi que le ministre a fait adopter, tous les ménages et toutes les entreprises du Québec devront débourser 4,4% de plus sur leur facture d'électricité pour une même consommation. Pour une famille, cela représente plus de 100$ par année.

Le député de Mont-Royal-Outremont déplore l'attitude du ministre caquiste qui semble insensible aux familles à faibles revenus et aux aînés qui subissent déjà les contre-coups d'un taux d'inflation particulièrement élevé.

« La loi du ministre est claire : elle prévoit pour l'an prochain une augmentation automatique des tarifs d'électricité selon l'inflation observée de septembre 2020 à septembre 2021, soit 4,4%. Jonathan Julien doit cesser de parler d'une augmentation de 2,6% alors que sa loi dit le contraire. Il devrait rectifier le tir maintenant, plutôt que d'attendre que les factures du printemps prochain le contredisent. »

-Pierre Arcand, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles

« La crise du logement sans précédent jumelée à l'inflation élevée compliquent la vie de nombreuses familles, financièrement. Celles-ci n'ont surtout pas besoin de voir le gouvernement venir faire une ponction additionnelle dans leurs poches avec une hausse déraisonnable des tarifs d'électricité. »

-Marie-Claude Nichols, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 418 877-4991, [email protected]