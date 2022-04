La CAQ en matière de santé : un échec sur toute la ligne!

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ a lamentablement échoué à remplir sa promesse électorale de fournir à chaque Québécois un médecin de famille, dénonce M. Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

Aujourd'hui, avec près de 1 000 000 de Québécois sans médecin de famille, force est de constater que la situation s'est même gravement envenimée depuis l'arrivée au pouvoir de François Legault. Briser une promesse est une chose, mais faire complètement le contraire en est une autre, souligne le député de Nelligan.

S'ajoutent à ce triste bilan :

Augmentation de l'attente aux urgences;

Augmentation des délais pour les chirurgies;

Augmentation de l'attente en santé mentale;

Retard dans le déploiement des outils informatiques;

Absence d'échéanciers et de cibles pour la mise en œuvre du plan santé;

Bris de services en santé dans plusieurs régions du Québec.

Tout cela ne fait que confirmer l'échec total du gouvernement caquiste en matière de santé. Tous les Québécois méritent nettement mieux comme services et doivent être rapidement rassurés.

« L'inaction du gouvernement caquiste a permis à la liste d'attente pour un médecin de famille de s'allonger jusqu'à 1 million de Québécois. François Legault est incapable de nous dire combien de Québécois auront accès à un médecin de famille et combien de temps encore tous ces patients devront attendre. »

-Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et responsable de la Charte des régions

« Ce n'est pas qu'un simple élément de plus à ajouter à la longue liste des promesses rompues de ce gouvernement, c'est aussi, et encore plus, la santé des Québécois qui est en jeu. Ce n'est pas rien! »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

