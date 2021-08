La CAQ doit reconnaître une fois pour toutes la crise des services de garde

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, M. Marc Tanguay, a réagi aujourd'hui à l'annonce de l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur les services de garde, qui permettra à Québec de recevoir une somme de 6 G$ sur 5 ans :

« Le gouvernement du Québec a la liberté et la responsabilité de choisir comment il dépensera les sommes annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral, mais, pour nous, il est clair que cet argent doit aller pour les familles. Des milliers de parents sont à la recherche d'une place en services de garde pour leurs enfants. François Legault et Mathieu Lacombe doivent reconnaître la crise du manque de places qui frappe dans toutes les régions du Québec. Ils doivent s'engager dès maintenant auprès des Québécoises et Québécois à ce que les sommes servent à la création des places supplémentaires nécessaires pour combler toute la liste d'attente, qui est de 51 000 enfants. Rappelons que Mathieu Lacombe avait promis la création de 13 500 places pour février 2021. Or, seulement 3000 ont été réalisées, soit 22% des places promises. Les belles promesses ne suffisent pas : il faut des résultats pour les familles québécoises. »

Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]