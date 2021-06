La CAQ doit modifier les critères d'admissibilité aux programmes de financement de la SODEC pour les artistes autoproducteurs

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, la députée libérale d'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Christine St-Pierre, a proposé à l'Assemblée nationale une motion concernant les artistes-entrepreneurs autoproducteurs québécois, qui a été adoptée de façon unanime :

« Que l'Assemblée nationale prenne acte du fait que 80 % des membres de la Société de gestion collective des droits des producteurs phonogrammes et de vidéogrammes sont des artistes-entrepreneurs autoproducteurs ;

Qu'elle prenne acte que ces artistes autoproducteurs n'ont pas accès aux programmes de la SODEC, réservés à des "producteurs reconnus" et en sont conséquemment pénalisés ;

Qu'elle constate l'importance grandissante des autoproducteurs dans le secteur de la musique québécoise ;

Qu'elle reconnaisse qu'une lettre ouverte réclamant une meilleure considération des autoproducteurs et intitulée "Les artistes méritent plus que des bonbons" a été appuyée par 123 signataires depuis sa publication le 26 mai dernier ;

Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande à la ministre de la Culture et des Communications d'apporter les modifications nécessaires pour favoriser l'admissibilité des artistes autoproducteurs aux programmes de financement de la SODEC. »

« Le secteur de la musique évolue rapidement et les créateurs doivent sans cesse s'adapter à de nouvelles façons de faire. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se produire. Or, les artistes autoproducteurs sont pénalisés, car ils n'ont pas accès aux programmes de la SODEC réservés aux "producteurs reconnus"… C'est vraiment aberrant ! Il faut absolument que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, rectifie la situation. J'ai pris acte de l'ouverture de la CAQ ce matin, par le biais de son appui à notre motion, afin de corriger le tir. Pour le bénéfice de nos artistes autoproducteurs, j'espère que ce sera réglé très rapidement et je suivrai le tout de très près afin de m'en assurer. »

- Mme Christine St-Pierre, députée d'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

