La CAQ abandonne les femmes en difficulté des Laurentides

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ refuse de renouveler le financement de la Maison de Sophia, seul refuge dans les Laurentides pour les femmes victimes de violence, dénoncent Mme Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, et Mme Christine St-Pierre, députée responsable des Laurentides pour l'opposition officielle.

Lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, ce matin, les deux députées ont questionné le gouvernement caquiste qui, par la voix de la présidente du Conseil du trésor et de la ministre de l'Habitation, a tout simplement évité le sujet du financement de l'organisme.

La députée de Verdun se désole de voir que des dizaines de femmes des Laurentides se verront contraintes de retourner à la rue sans suivi psycho-social, conséquence de l'inaction de la CAQ. De plus, pour plusieurs d'entre elles, cela signifiera la perte de la garde de leurs enfants en plus de devoir retourner dans un environnement de violence.

D'autre part, non seulement l'organisme s'est vu refuser du financement par le Programme de soutien aux organismes communautaires, mais ses dirigeants ont même reçu un avis d'éviction pour le 30 juin prochain, souligne Mme St-Pierre, estomaquée. Pour elle, il est tout simplement inadmissible que des femmes en situation difficile se buteront à des portes closes à parti de cette date

« Alors que nous avons tous été ébranlés par le nombre record de féminicides au Québec dans les deux dernières années, nous devons plus que jamais offrir des ressources, des services et des refuges aux femmes en difficulté. Pendant ce temps, la CAQ va dans la direction complètement opposée en retirant le financement de la Maison de Sophia! »

-Isabelle Melançon - députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

« Il n'y a présentement qu'un seul refuge pour femmes en difficulté sur tout le grand territoire des Laurentides et c'est la Maison de Sophia, à Saint-Jérôme. C'est déjà trop peu et pourtant la CAQ refuse de lui renouveler son financement sous les yeux de la ministre responsable de la région qui, elle, demeure silencieuse et n'a même pas daigné se lever pour répondre à nos questions. »

-Christine St-Pierre - députée de l'Acadie et responsable des Laurentides pour l'opposition officielle

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

