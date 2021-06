La CAQ abandonne le BAPE pour un projet minier de lithium en Abitibi

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Loi sur la qualité de l'environnement est claire quant à l'obligation d'une évaluation environnementale par le BAPE lorsque certains seuils sont dépassés. Par exemple, lorsqu'un projet minier dépasse 2000 t/jour en production, un BAPE doit se tenir pour évaluer les risques environnementaux.

Le projet de la mine de lithium à La Motte, dans le comté d'Abitibi-Ouest, prévoit une production tout juste sous le seuil, soit 1900 T par jour. Est-ce un hasard ? La députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, a justement questionné aujourd'hui le ministre de l'Environnement, M. Benoit Charrette, durant la période des questions à l'Assemblée nationale, à ce sujet.

« Le 19 juin 2019, le ministre de l'Environnement a demandé l'évaluation du BAPE pour ce projet. Pourtant, la semaine dernière, nous apprenions par les médias que l'entreprise Sayona Québec serait sur le point de commencer l'exploitation du site, et ce, sans évaluation du BAPE. Les acteurs locaux s'interrogent et l'acceptabilité du projet est loin d'être démontrée dans la région. Où est d'ailleurs le député d'Abitibi-Ouest, M. Denis Lamothe, pour défendre les inquiétudes de plusieurs citoyennes et citoyens des possibles enjeux environnementaux ? Pourquoi cet empressement du gouvernement caquiste ? Qu'est-ce qui justifie l'abandon de tenir un BAPE pour le projet de mine de lithium en Abitibi ? Le ministre Charrette a le pouvoir de demander un BAPE en tout temps. Malheureusement, en refusant délibérément l'évaluation du BAPE pour les projets passant tout juste sous la barre de l'obligation d'une l'évaluation, le ministre envoie un mauvais message. C'est simple, avec la CAQ, vous pouvez faire n'importe quoi en environnement. Il semble suffire de ne pas excéder certains seuils pour que le ministre ferme les yeux, et ce, sans exigence de reddition de compte. C'est aberrant », explique la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Isabelle Melançon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]