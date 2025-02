LONDON, ON, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'esprit des Fêtes bat son plein cette année, alors que la 14e campagne annuelle Jouets pour le Nord a permis de livrer plus de 28 000 jouets aux enfants des collectivités éloignées de partout au Canada. Organisée par la GRC et soutenue par un réseau de partenaires dévoués, la campagne met en lumière le pouvoir du travail d'équipe et de la générosité pour répandre la joie dans les secteurs mal desservis.

L'effort de cette année a été rendu possible grâce au travail collectif de nombreuses organisations et de nombreux bénévoles. Après des mois de coordination, des milliers de jouets ont été collectés à Thomson Terminals Ltd. à Toronto, où ils ont été entreposés et emballés avec soin. Ensuite, Gardwine, North Star Air et l'Aviation royale canadienne (ARC) ont veillé à ce que les jouets atteignent leur destination dans le Nord de l'Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

En décembre, des membres de la GRC ont reçu le plus beau des cadeaux : celui de livrer les jouets aux enfants et de répandre la joie des Fêtes dans tout le Nord canadien. Cette incroyable initiative a permis de distribuer plus de 615 000 $ de jouets dans les collectivités, grâce à l'Association canadienne du jouet, Thomson Terminals Limited, North Star Air, Gardewine et l'ARC, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible.

La sergente Angélique Dignard, qui dirige la campagne depuis les trois dernières années, a exprimé sa gratitude pour le dévouement et le soutien offerts par tous les participants : « C'est une véritable source d'inspiration de voir tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Chacun des jouets livrés représente un moment de joie et une touche de magie pour chaque enfant pendant les Fêtes. L'an dernier, nous avons pu, pour la première fois, distribuer des cadeaux d'un océan à l'autre et, cette année, nous avons reçu le plus grand nombre de jouets à ce jour. Je suis incroyablement fière de tous ceux qui ont participé à cette campagne et, au nom des collectivités, je remercie tous les participants pour leur générosité et leur travail acharné. »

La campagne Jouets pour le Nord souligne l'engagement de la GRC à établir des liens solides avec toutes les collectivités, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies.

Alors que la campagne de cette année tire à sa fin, la GRC et ses partenaires remercient tous ceux qui ont donné de leur temps, de leurs efforts et de leurs ressources pour apporter la magie des Fêtes à des milliers d'enfants. Ensemble, nous avons changé les choses, un jouet à la fois.

Contactez-nous: Sergente Angélique Dignard, Région du Centre de la GRC, Coordonnatrice, Jouets pour le Nord, 226-377-1248, Courriel : [email protected]