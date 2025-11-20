/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé le lancement du Fonds ALTitude d'infrastructures mondiales EQT (le « fonds »), sa dernière stratégie alternative conçue pour élargir l'accès aux marchés privés pour les investisseurs qualifiés.

Développée en partenariat avec EQT, une société d'investissement mondiale de premier plan, cette nouvelle stratégie est axée sur les infrastructures privées diversifiées à l'échelle mondiale, telles que les centres de données, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, et cible les entreprises d'infrastructures à valeur ajoutée, principalement en Europe occidentale, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le fonds cherche à offrir une protection contre les risques de baisse et d'inflation en investissant dans des entreprises qui possèdent des infrastructures essentielles avec des contrats à long terme et des barrières à l'entrée élevées. Grâce à une approche à valeur ajoutée, il vise à offrir des objectifs de rendement plus élevés que les placements traditionnels dans les infrastructures de base.

« Pour les investisseurs qualifiés, ce fonds procure une exposition à la croissance et à la stabilité offertes par les infrastructures mondiales de nouvelle génération, qui sont essentielles à l'économie actuelle, a déclaré Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ce fonds occupe une place de choix parmi la gamme de stratégies non traditionnelles proposées par BMO, qui permettent aux clients d'accéder à des placements innovants autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, tout en offrant une plus grande exposition aux marchés privés. EQT affiche un solide historique de rendement, une portée véritablement mondiale et est largement considérée comme l'une des principales sociétés d'investissement sur les marchés privés. »

« Nous sommes ravis de faire équipe avec BMO pour rendre pour la première fois la plateforme d'infrastructure mondiale d'EQT accessible aux investisseurs individuels qualifiés au Canada. Les infrastructures ne sont pas seulement le pilier des sociétés résilientes, elles constituent également une catégorie d'actifs stable et non cyclique, soutenue par des tendances macroéconomiques à long terme telles que la numérisation et l'urbanisation croissante, a précisé Peter Aliprantis, chef, Gestion privée, Amériques, EQT. Grâce à la stratégie infrastructurelle évolutive d'EQT, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles à l'échelle mondiale avec des possibilités allant des centres de données et des réseaux de fibre optique aux entreprises qui donnent du pouvoir aux collectivités et les font progresser. »

Basée et cotée à Stockholm, en Suède, EQT est la plus grande société mondiale spécialisée dans les marchés privés hors Amérique du Nord, avec des bureaux et des équipes locales dans 26 pays d'Europe, d'Asie-Pacifique et des Amériques. Environ 30 pour cent du total des actifs sous gestion de la société, qui s'élève à 267 milliards d'euros (au 30 septembre 2025), sont investis dans des entreprises d'infrastructures. Les sociétés du portefeuille d'EQT exploitent collectivement environ 500 000 kilomètres de réseaux de fibre optique, plus de 70 centres de données et 9 GW de projets d'énergie renouvelable à grande échelle dans le monde entier, tout en assurant plus de 330 millions de trajets de passagers par an par traversiers et autobus.

