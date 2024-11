L'an dernier, les invités nous ont permis de recueillir 9,8 millions de dollars dans le cadre de la toute première campagne en répandant la gentillesse et en soutenant des organismes caritatifs et communautaires dans tout le pays, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons.

Le biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons est un délicieux biscuit au sucre et chocolat blanc garni de vermicelles rouges et verts et décoré d'un sourire tracé à la main.

TORONTO, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Tim Hortons lance sa deuxième campagne annuelle du biscuit sourire des Fêtes, qui se déroulera du 18 au 24 novembre. La totalité des recettes va à des organismes caritatifs et communautaires ainsi qu'aux Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Le soutien aux communautés est au cœur de la marque Tim Hortons, et la période des Fêtes est le moment parfait pour nous rallier aux invités, aux propriétaires de restaurants Tim et aux membres d'équipe afin de répandre la gentillesse partout au Canada », déclare Axel Schwan, président de Tim Hortons.

La campagne du biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons sera de retour du 18 au 24 novembre! La totalité des recettes va à des organismes caritatifs et communautaires, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Depuis 1996, les Canadiennes et Canadiens ont fait preuve d'un soutien incroyable à l'égard de notre programme emblématique du biscuit sourire, ce qui a permis de collecter plus de 129 millions de dollars au profit d'organismes caritatifs et communautaires. L'an dernier, c'était le lancement de la campagne du biscuit sourire des Fêtes, qui a connu un succès retentissant, puisqu'elle a permis de recueillir 9,8 millions de dollars! Nous avons hâte de servir des millions de biscuits sourire des Fêtes décorés à la main aux gens d'ici, dès le 18 novembre prochain. Ensemble, nous soutiendrons plus de 400 organismes caritatifs et communautaires, dont les Camps de la Fondation Tim Hortons. »

Les Camps de la Fondation Tim Hortons ont pour mission de faire vivre aux jeunes issus de milieux défavorisés du Canada une expérience qui changera leur vie et les aidera à se réaliser pleinement. Au cours des 50 ans d'existence de la Fondation, plus de 320 000 jeunes ont bénéficié de programmes de développement pluriannuels.

« Nous ne remercierons jamais assez nos invités canadiens pour leur soutien et leur générosité tout au long de la semaine du biscuit sourire des Fêtes! Chaque biscuit a le pouvoir de changer la vie d'une personne de votre communauté », dit Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et propriétaire dans l'Ouest canadien. « Comme 100 % des recettes vont à des organismes caritatifs locaux et aux Camps de la Fondation Tim Hortons, même les plus petites bouchées peuvent changer les choses! »

Visitez le timhortons.ca/biscuit-sourire-des-fetes pour connaître l'organisme caritatif ou communautaire soutenu dans votre région, ainsi que les Camps de la Fondation Tim Hortons.

