OTTAWA, ON, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La campagne publicitaire primée des Producteurs laitiers du Canada visant à promouvoir les efforts de durabilité des producteurs laitiers a été reconnue par la communauté internationale. La campagne « Carboneutres d'ici 2050 - On est partants » a remporté l'or dans la catégorie « Meilleure campagne de marketing » des World Beverage Innovation Awards lors de la BrauBeviale qui s'est tenue à Nuremberg, en Allemagne, le 28 novembre. La campagne avait également été finaliste dans la catégorie « Best CSR/Sustainability Initiative (Meilleure Initiative RSE/Durabilité) ».

« Nous sommes honorés de recevoir une fois de plus une reconnaissance internationale pour cette remarquable campagne qui illustre le travail assidu et l'engagement des producteurs laitiers canadiens en matière de durabilité, » a déclaré David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. « Ces prix confirment que les organisations du monde entier constatent la même chose que nous : notre secteur a une belle histoire à raconter, et nous sommes fiers de la raconter. »

S'appuyant sur des années de développement, les PLC se sont engagés l'an dernier à ce que le secteur laitier atteigne la carboneutralité d'ici 2050. La campagne « On est partants » présente des producteurs dans leur milieu ayant adopté des pratiques de développement durable au profit de leur ferme et des terres qui les entoure. En complément de cette réalisation, la campagne numérique des PLC mettant en vedette la « vache influenceuse » virtuelle Daisy et ses mini-jeux, a également été finaliste dans la catégorie Best Marketing Campaign (Meilleure campagne de marketing). La campagne « Daisy » utilise du contenu numérique sur des plateformes populaires auprès des millénariaux et des jeunes de la génération Z, une classe démographique qui devient peu à peu le plus grand groupe de consommateurs au Canada.

« Nos campagnes sur le développement durable se complètent pour rappeler aux Canadiens que le respect de l'environnement n'est pas nouveau pour les producteurs qui s'affairent à produire le lait, » a souligné Pamela Nalewajek, cheffe du marketing des PLC, qui était présente en Allemagne pour recevoir le prix. « C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le logo de la Vache bleue jouit de la confiance des consommateurs, et les producteurs laitiers à l'origine de cette campagne sont les vrais gagnants. »

C'est le quatrième prix international que reçoivent les PLC pour leur campagne publicitaire « On est partants ». En octobre, cette campagne a remporté un prix dans la catégorie « Innovation in Marketing & Communication Initiative Building - Dairy » (Innovation dans un projet « Marketing et Communication » visant à renforcer le secteur laitier) lors de la remise des Prix pour l'innovation du secteur laitier de la Fédération internationale du lait, dans le cadre du World Dairy Summit (Sommet mondial du lait) à Chicago, en Illinois. En juin, la campagne a remporté un prix à la fois dans la catégorie « Initiative RSE/Durabilité » et dans la catégorie « Campagne de marketing » lors des World Dairy Innovation Awards, dans le cadre du Global Dairy Congress à Londres, en Angleterre.

La 21e édition des World Beverage Innovation Awards vise à souligner la diversité et l'ingéniosité de l'industrie mondiale des boissons. Pour plus d'informations sur les prix, veuillez consulter le site https://www.foodbev.com/news/world-beverage-innovation-awards-2023-winners-announced/https://www.foodbev.com/news/world-beverage-innovation-awards-2023-shortlist-announced/.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de lobbying et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici à 2050.

