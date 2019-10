La campagne d'occupe-toi du radon encourage les canadiens à tester leur maison afin de détecter un gaz cancérigène

ABBOTSFORD, BC, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Une coalition d'organisations nationales de la santé, Occupe-toi du radon, voulant sensibiliser la population aux risques associés au radon, lance en novembre le mois de la sensibilisation au radon afin d'encourager les Canadiens à faire un test de dépistage du radon dans leur maison.

« Le radon a besoin de figurer sur l'écran radar des Canadiens, explique Pam Warkentin, directrice générale de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (CARST) et chef de projet, Occupe-toi du radon. De nombreux Canadiens ignorent que le radon est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et que le simple geste de réduire le niveau de radon peut sauver des vies. »

Cette année, la campagne pour le mois de la sensibilisation au radon, Aujourd'hui pour demain, vise à encourager les Canadiens à être plus proactifs en faisant le test de dépistage dans leur maison et en réduisant leur exposition au radon. Durant la campagne, la coalition Occupe-toi du radon soulignera les initiatives prises par des municipalités canadiennes et les étapes que peuvent entreprendre les communautés pour aider leurs résidents à se protéger des risques de cancer du poumon associés au radon.

Quinze municipalités canadiennes ont participé à la campagne de sensibilisation cette année en distribuant chacune 100 trousses de dépistage du radon. Occupe-toi du radon coordonne ces efforts afin d'établir le test de dépistage du radon au même niveau que les autres mesures de sécurité telles que le port de la ceinture de sécurité en voiture ou le remplacement des piles dans les détecteurs de fumée.

Une étude 2018 de Santé Canada révèle que seulement 6 % des Canadiens ont fait un test de dépistage du radon dans leur maison. Au Canada, le radon est responsable de plus de 3 000 décès annuellement, soit plus que les accidents de la route, les incendies de maison, les intoxications au monoxyde de carbone et les noyades, combinés.1

« Le cancer du poumon est la principale cause de décès au pays. En moyenne, 58 Canadiens en meurent chaque jour. Bon nombre de ces décès pourraient pourtant être évités en limitant l'exposition au radon », précise Jenny Byford de la Société canadienne du cancer.

Occupe-toi du radon lancera le mois de la sensibilisation au radon lors d'un événement le lundi 4 novembre à 9 h 30, dans une maison modèle au 29559, Corvina Court, à Abbotsford (C.-B.). Une démonstration des mesures de contrôle du radon aura lieu. Les municipalités, tel que Abbotsford, ayant fait preuve d'exemple en participant au Défi 100 trousses de dépistage du radon seront également remerciées pour leur implication.

« Le gouvernement du Canada s'engage à réduire le nombre de décès par cancer induit par le radon, en soutenant Occupe-toi du radon et en collaborant avec ses partenaires, les intervenants et les leaders de la communauté pour sensibiliser les Canadiens et les inciter à faire un test de radon », dit Kelley Bush, chef de projet, éducation et sensibilisation au radon, Santé Canada.

Le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration naturelle de l'uranium présent dans les sols. Incolore, inodore et insipide, il peut s'infiltrer à l'intérieur des bâtiments et s'accumuler dans les pièces fermées sans être détecté. Comme les maisons canadiennes sont bien isolées, le radon peut s'accumuler à l'intérieur et atteindre des niveaux dangereux.

Le programme Occupe-toi du radon est une initiative nationale visant à réunir différents intervenants au pays et à sensibiliser la population aux risques liés au radon. L'équipe de consultation actuelle est composée de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (CARST), de CAREX Canada et de la Société canadienne du cancer.

Pour obtenir des précisions sur le radon et les tests de dépistage du radon, visitez le site Web : TakeActionOnRadon.ca/fr/

