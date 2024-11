WINNIPEG, MB, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Carole Vivier a reçu un diagnostic de cancer du poumon en septembre 2020, il y a un peu plus de quatre ans. « Tout le monde pense que seuls les fumeurs attrapent le cancer du poumon et c'est absolument faux », affirme Carole. « J'ai fumé socialement il y a plus de 40 ans. Il est donc peu probable que ce soit la cause du cancer du poumon dont je souffre aujourd'hui. Cette stigmatisation nuit à la recherche et aux efforts de collecte de fonds pour la financer!! Le cancer du poumon tue davantage de personnes que le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate mis ensemble, et pourtant, c'est la recherche sur le cancer du poumon qui est la moins bien financée! C'est pourquoi des campagnes comme celle-ci sont d'une importance vitale! »

Carole Vivier (Groupe CNW/Occupe-toi du radon)

Après avoir fait face à son diagnostic, Carole souhaite maintenant sensibiliser d'autres Canadiens à l'enjeu du radon afin qu'ils puissent se protéger et protéger leur famille. « Les gens doivent comprendre que le risque de cancer du poumon lié à l'exposition au radon est très grave et très réel. J'aurais aimé le savoir plus tôt, et je veux éviter que d'autres personnes traversent ce que j'ai traversé. Après mon diagnostic, nous avons effectué un dépistage du radon dans la maison et les concentrations mesurées étaient extrêmement élevées! Le dépistage du radon est un processus simple qui pourrait potentiellement vous sauver la vie. Bien que nous ayons pris les mesures nécessaires pour atténuer les concentrations de radon chez nous, je ressens toujours de l'inquiétude aujourd'hui à propos de l'exposition qu'aurait pu subir ma famille par le passé. »

« L'exposition au radon demeure le principal facteur de risque de cancer du poumon chez les personnes non-fumeuses », affirme Tricia Lewchuk de la Société canadienne du cancer. « Plus les propriétaires feront d'efforts pour limiter l'exposition au radon, plus ils contribueront à réduire le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon au Canada », ajoute-t-elle.

La sensibilisation au radon se développe rapidement au Canada. Or, bien que les dépistages dans les maisons aient récemment atteint des niveaux records, ils ne représentent qu'un maigre 10 % de la population du Canada. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir. Une nouvelle campagne, lancée juste à temps pour le mois de novembre, le mois d'action contre le radon, vise à favoriser la sensibilisation en vous offrant la chance de gagner des prix!

Le radon est un gaz cancérigène bien connu qui se cache dans toutes les maisons au Canada et qui est considéré comme le principal facteur de risque de cancer du poumon, après le tabagisme. Bien que le radon soit naturellement présent dans l'air que nous respirons, il a tendance à s'accumuler à des niveaux dangereux dans les maisons et d'autres bâtiments. Alors que le Canada s'efforce de construire des maisons plus étanches à l'air pour atténuer les effets du réchauffement climatique, la qualité de l'air intérieur devient encore plus importante, et cela inclut les concentrations de radon.

La première étape pour protéger votre famille du radon consiste à effectuer un dépistage dans votre maison. Des détecteurs à usage unique sont disponibles en ligne auprès de divers détaillants pour environ 50 $ à 60 $. « Les moniteurs de radon numériques réutilisables sont également de plus en plus populaires auprès des consommateurs, mais malheureusement, de nombreux appareils disponibles en ligne donnent de faux résultats », prévient la Dre Anne Marie Nicol, SFU. « Santé Canada a rappelé certains moniteurs frauduleux, et le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C) évalue les appareils annuellement et dresse une liste des moniteurs de radon numériques fiables dans un rapport de consommation publié sur leur site Web. Assurez-vous de consulter le rapport avant d'acheter! »

Peu importe l'appareil que vous choisirez d'utiliser, il est important de suivre les lignes directrices de Santé Canada en matière de dépistage du radon et d'effectuer un dépistage d'une durée minimale de trois mois. Puisque les concentrations de radon varient au fil du temps, il est essentiel de mesurer suffisamment longtemps pour établir une moyenne fiable. Si la concentration de radon dans votre maison est supérieure à la concentration recommandée par Santé Canada (200 Bq•m3), la prochaine étape consistera à faire baisser ce résultat en procédant à l'installation d'un système d'atténuation du radon. Bien que certaines maisons présentent des concentrations inférieures aux lignes directrices de Santé Canada, aucune concentration n'est considérée comme sécuritaire. Par conséquent, les citoyens devraient toujours s'efforcer de réduire les concentrations de radon dans leur maison à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Des professionnels formés sont disponibles partout au pays pour effectuer le travail ; une liste de professionnels certifiés en atténuation du radon peut être consultée sur le site Web du PNCR-C.

Que vous entendiez parler du radon pour la première fois, que vous vous apprêtiez à acheter une trousse de dépistage ou que vous songiez à installer un système d'atténuation du radon, Occupe-toi du radon vous encourage à passer le mot! Notre nouvelle campagne Onze s'informe incite tous les Canadiens à s'informer sur le radon et à transmettre leurs connaissances aux membres de leur communauté pour courir la chance de gagner de superbes prix.

« Tant de Canadiens nous avouent être surpris de ne pas avoir été informés plus tôt de l'existence du radon et nous disent être impatients de transmettre les connaissances qu'ils ont acquises aux membres de leur communauté, » dit Pam Warkentin, gestionnaire de projet chez Occupe-toi du radon, un programme national de sensibilisation au radon. « À l'occcasion de la campagne Onze s'informe, partagez vos connaissances et participez à notre concours pour courir la chance de gagner de superbes prix. »

Le règlement complet et les détails du concours sont disponibles au www.Knowvember.ca/fr/. Pour courir la chance de gagner de merveilleux prix, dont un billet WestJet pour deux personnes, des cartes-cadeaux et plus encore, nous encourageons tous les Canadiens à participer au concours en faisant passer le mot sur le radon (une liste de suggestions pour ce faire se trouve sur notre site), puis en partageant une photo et en remplissant le formulaire de participation.

À propos d'Occupe-toi du radon

Occupe-toi du radon est une initiative nationale financée par Santé Canada qui vise à rassembler les intervenants du domaine du radon et à les sensibiliser au radon partout au Canada. L'initiative est menée conjointement par l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACSTR) et la Société canadienne du cancer.

Au lien suivant, vous trouverez des photos libres de droits en lien avec le radon : https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/

Références :

Estimations projetées du cancer au Canada en 2024, https://www.cmaj.ca/content/196/18/E615

Détails sur la prévalence des concentrations au Canada : vous trouverez une copie des données tirées du Défi 100 trousses de dépistage du radon sur le site Web d'Occupe-toi du radon : https://takeactiononradon.ca/fr/joignez-nous/defi-des-trousses-de-depistage-de-radon/

Pour en savoir plus sur le radon et sur la façon de faire dépister votre maison, consultez le : www.OccupeToiDuRadon.ca

Pour en savoir davantage sur ce que les municipalités peuvent faire au sujet du radon, consultez le Guide d'action contre le radon à l'intention des municipalités de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/guides-action/municipalites.html

L'Association pulmonaire du Canada offre une subvention pour l'atténuation du radon aux foyers à revenu faible à modéré : https://www.poumon.ca/qualité-lair/radon/lungs-matter-programme-subvention-pour-l'atténuation-du-radon

