Cette année, 625 organismes caritatifs et groupes communautaires bénéficieront de la campagne, qui se déroulera du 13 au 19 septembre. Ces organismes ont été choisis par les propriétaires de restaurants Tim Hortons et comprennent des hôpitaux, des organismes de soins communautaires, des banques alimentaires et des écoles.

« Chaque année, les propriétaires de restaurant Tim Hortons et leurs membres d'équipe sont toujours ravis de dessiner des yeux bleus et un sourire rose sur nos délicieux biscuits aux brisures de chocolat afin de soutenir des centaines d'organismes caritatifs partout au pays », confie la directrice du marketing de Tim Hortons, Hope Bagozzi. « Avec l'aide de nos invités, nous espérons que la campagne du Biscuit sourire de cette année sera la plus réussie de notre histoire. »

La capitale non officielle du Biscuit sourire est Dunnville, en Ontario. Cette ville d'environ 6 000 habitants est située à environ une heure de Hamilton - le berceau de Tim Hortons. L'an dernier, un restaurant de Dunnville a vendu plus de 60 000 Biscuits sourire, plus que n'importe quel autre restaurant au pays, pour une moyenne de 10 Biscuits sourire par habitant! C'était la troisième année consécutive que le propriétaire Ryan DiTommaso et son équipe vendaient plus de Biscuits sourire que n'importe quel autre restaurant au pays. Les fonds récoltés ont été versés à la Dunnville Hospital and Healthcare Foundation.

Le restaurant de Danielle Robson, à Rosetown, en Saskatchewan, n'était pas loin derrière selon le nombre de biscuits par personne : avec plus de 21 000 Biscuits sourire vendus pour une population d'environ 2 300 habitants, il s'agit de près de 9 Biscuits sourire par habitant! Le restaurant a versé les sommes récoltées à la Gasper Family Foundation.

Les autres restaurants qui ont vendu le plus de biscuits l'an dernier incluent aussi :

Steve, Lorraine et Kara Kennish , propriétaires du restaurant de Binbrook , en Ontario , qui ont vendu plus de 35 000 Biscuits sourire en soutien à Empowerment Squared.

, propriétaires du restaurant de , en , qui ont vendu plus de 35 000 Biscuits sourire en soutien à Empowerment Squared. Gordon et Barbara Drummond , propriétaires du restaurant de Peace River , en Alberta , qui ont vendu plus de 23 000 Biscuits sourire en soutien à Always Find a Reason to Smile.

, propriétaires du restaurant de , en , qui ont vendu plus de 23 000 Biscuits sourire en soutien à Always Find a Reason to Smile. Denis Bourque et Chantal Francis, propriétaires du restaurant de Lac-Mégantic, au Québec, qui ont vendu plus de 19 000 Biscuits sourire en soutien à la Maison La Cinquième Saison.

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons de votre localité ou passez une commande de livraison via l'appli Tim Hortons.

Pour voir la liste complète des organismes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons, consultez le www.timhortons.ca/biscuit-sourire. Vous pouvez aussi montrer de quelle manière vous appuyez la campagne à l'aide du mot-clic #BiscuitSourire sur les réseaux sociaux.



