TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a annoncé qu'elle avait émis un avis de proposition visant à révoquer le permis de vente d'alcool du Southside Johnny's Bar and Grill, situé au 3653, boulevard Lake Shore Ouest à Etobicoke. Une enquête menée par la CAJO a conclu que le titulaire du permis et un gérant avaient sciemment et à plusieurs reprises participé à l'achat d'alcool volé destiné à être consommé dans leur bar, ainsi qu'à des fins personnelles.

L'enquête a été menée par le Bureau de la gestion des enquêtes importantes de la CAJO, qui coordonne le personnel d'enquête de la CAJO avec la police et d'autres partenaires chargés de l'application de la loi lorsqu'il s'agit d'affaires complexes. En collaboration avec la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), il a été déterminé que l'alcool avait été volé dans un magasin LCBO situé à proximité. Les produits volés étaient stockés sur place, et les bouteilles plus grandes étaient parfois versées dans des bouteilles plus petites afin de s'adapter au système de distribution du bar.

Les titulaires de permis qui reçoivent un avis de proposition ont le droit de faire appel de la décision du registrateur dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal des appels en matière de permis (TAMP), un organisme décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

« L'achat d'alcool volé constitue une grave atteinte à l'intégrité qui non seulement enfreint la loi, mais compromet également la sécurité publique et introduit des produits illégaux sur le marché réglementé de l'alcool en Ontario. Les Ontariens peuvent compter sur la CAJO pour continuer à tenir les titulaires de permis responsables du respect de toutes les exigences réglementaires qui contribuent à créer un marché sûr et responsable pour tous. »

« La LCBO se réjouit que les preuves fournies par nos enquêteurs aident la CAJO à tenir les entreprises responsables. Nous devons travailler ensemble, en collaboration avec les services de police, pour aider à réduire les vols. »

Contrairement au paragraphe 3(4) de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools (LPARA) : Le titulaire de permis a eu un comportement donnant des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités conformément à la Loi et qu'il ne sera pas un exploitant d'intégrité et d'honnêteté.

