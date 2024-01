OTTAWA, ON, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Afin d'améliorer la sécurité routière et de promouvoir le transport actif, l'Association canadienne des automobilistes (CAA) a récemment lancé une campagne de sensibilisation du public aux avantages du transport actif. La campagne mettra l'accent sur l'amélioration de la sécurité personnelle, de l'accessibilité, de la santé et du bien-être de tous les usagers de la route. La campagne bénéficie d'un investissement conjoint de 85 000 $ du gouvernement fédéral et de la CAA.

Annoncé par le ministre Fraser et par Ian Jack, vice-président des Affaires publiques de la CAA, ce projet vise à promouvoir et à aborder les aspects d'une cohabitation en toute sécurité sur les routes.

La campagne vise à sensibiliser le public à la manière de partager la route en toute sécurité, dans le but de mieux protéger les usagers de la route qui sont les plus vulnérables, comme les cyclistes. La campagne présente également des conseils de sécurité à l'intention des usagers de la route, afin d'aider les gens à se sentir plus en sécurité à bicyclette et à se sentir plus à l'aise dans l'utilisation des moyens de transport actifs.

Cet investissement contribue à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant les activités de planification et de sensibilisation. Ces activités permettent de promouvoir les avantages du transport actif et d'accroître les possibilités pour les Canadiens de l'utiliser. C'est un grand pas vers un mode de vie plus sain et la création de collectivités résilientes, pour un Canada mieux connecté pour nous tous!

« Ce partenariat illustre la responsabilité collective que nous partageons pour assurer la sécurité des Canadiens. Je suis fier que nous soyons en mesure de soutenir cette campagne qui aura un impact significatif dans tout le pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La CAA travaille à la protection des usagers vulnérables de la route depuis des décennies et croit en la construction de meilleures infrastructures et en l'éducation des conducteurs et des cyclistes sur le partage de la route en toute sécurité. La CAA a abordé ce sujet délicat en réunissant tous les usagers et en les encourageant à partager l'espace. Notre message est simple : Partager la route et assurer la sécurité de tous. »

Ian Jack, vice-président des Affaires publiques

Le gouvernement fédéral investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et l'Association canadienne des automobilistes (CAA) fait une contribution de 35 000 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, et durables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

