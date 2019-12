La Brasserie Labatt du Canada annonce un partenariat officiel avec la LNH

L'entente fait de Budweiser une bière officielle de la LNH et de Mike's Hard une boisson forte officielle de la LNH au Canada

TORONTO, le 17 déc. 2019 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd'hui un partenariat de plusieurs années, faisant de Budweiser une bière officielle de la LNH au Canada.

Le nouveau partenariat comprend tous les événements de marque de la LNH incluant la Classique hivernaleMD de la LNH, le Week-end des Étoiles de la LNHMD, les Séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD, et la Finale de la Coupe StanleyMD. De plus, l'entente comprend la catégorie des boissons prêtes-à-boire, avec l'eau pétillante Mike's 0g HARDer qui devient une boisson forte officielle de la LNH.

« Au Canada, Budweiser soutient le hockey et ses fans depuis des années et nous sommes heureux et honorés de faire passer notre amour du hockey au niveau supérieur en tant que partenaire officiel de la LNH », a affirmé Todd Allen, vice-président marketing, La Brasserie Labatt du Canada. « Afin de continuer à rehausser l'expérience des fans, nous incluons également le plus récent ajout à notre alignement, l'eau pétillante Mike's 0g HARDer, et nous avons hâte que les fans de hockey en découvrent plus sur la marque. »

« Nous sommes fiers d'annoncer notre nouveau partenariat avec La Brasserie Labatt et son énorme gamme de boissons, plus particulièrement Budweiser - une marque mondiale emblématique adoptée par les fans de hockey partout au Canada », a affirmé Kyle McMann, vice-président principal, Développement des affaires en Amérique du Nord et Partenariats mondiaux, LNH. « Notre partenariat avec Labatt représente une occasion extraordinaire d'amplifier notre engagement envers les fans de la LNH par l'entremise des impressionnantes campagnes créatives primées de Budweiser qui célèbrent notre sport tout en mettant l'accent sur l'esprit de passion pour le hockey. »

La nouvelle entente fait partie d'un partenariat nord-américain élargi entre Anheuser-Busch et la LNH, incluant Bud Light qui devient une bière officielle de la LNH aux États-Unis. Dans le cadre de l'entente, Bud Light et Budweiser Canada pourront créer et activer du contenu tout au long de la saison lors des événements de marque de la LNH, incluant la Classique hivernaleMD de la LNH, le Week-end des Étoiles de la LNHMD, la Série des StadesMC de la LNH, les Séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD, la Finale de la Coupe StanleyMD, la Remise des trophéesMC de la LNH et le RepêchageMC de la LNH.

Anheuser-Busch et Labatt partagent une fière histoire de longue date avec la LNH, mise en valeur par des partenariats locaux avec 24 équipes de la LNH, incluant les Ducks d'Anaheim, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Flames de Calgary, les Blackhawks de Chicago, l'Avalanche du Colorado, les Blue Jackets de Columbus, les Stars de Dallas, les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride, les Kings de Los Angeles, le Wild du Minnesota, les Predators de Nashville, les Devils du New Jersey, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh, les Blues de St. Louis, le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver, les Golden Knights de Vegas, les Capitals de Washington et les Jets de Winnipeg.

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada, l'une des plus anciennes entreprises au Canada, est un important brasseur national depuis plus de 170 ans. Fondée en 1847 à London, en Ontario, Labatt possède six brasseries de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, et compte 3 500 professionnels et artisans qualifiés. La gamme de Labatt composée de plus de 60 bières est inégalée en matière de diversité et de qualité. Les favorites régionales comprennent Alexander Keith's, Kokanee et Labatt Bleue. En tant que membre de la famille Anheuser-Busch InBev, Labatt offre également aux consommateurs des bières de renommée mondiale telles que Stella Artois, Budweiser, Bud Light, Corona et Goose Island. Labatt joue également un rôle significatif dans le marché des bières artisanales avec Stanley Park Brewing en Colombie-Britannique, Mill Street à Toronto, et la microbrasserie Archibald au Québec, et dans le segment prêt-à-boire avec Palm Bay, Mike's Hard Lemonade et Okanagan Cider.

À PROPOS DE LA LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) compte 31 clubs membres et accueillera fièrement sa 32e franchise, établie à Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque formation reflète la composition internationale de la LNH avec des équipes formées de joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes s'affrontent pour remporter le trophée le plus convoité et le plus prestigieux du sport professionnel - la Coupe StanleyMD. Sous l'égide de Gary Bettman, qui occupe le poste de commissaire de la LNH depuis le 1er février 1993, la plus grande ligue de hockey professionnel au monde a atteint des recettes annuelles de plus de cinq milliards de dollars et a établi plus de 40 partenariats avec des sociétés commanditaires de premier ordre. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs dans les arénas et par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL NetworkMC aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques, Yandex en Russie ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays, notamment grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TVMC. Ayant fait le saut dans l'univers du sport électronique en 2018, la LNH organise chaque année le Championnat mondial du jeu vidéo NHLMC, qui a attiré un nombre record de spectateurs lors de la webdiffusion de l'édition 2019. Les amateurs peuvent accéder aux actifs numériques de la LNH sur leurs appareils mobiles grâce à l'appli gratuite NHLMD, sur neuf plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de la NHL Network RadioMC sur SiriusXM ainsi que sur le site NHL.com, qui est optimisé par SAP, est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes de même qu'aux sommaires officiels de tous les matchs en saison régulière et en séries éliminatoires depuis la création de la ligue. La LNH souhaite bâtir des communautés saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership ainsi qu'en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

