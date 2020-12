La boutique numérique Métaux précieux TD adopte la technologie Vérifiez.Moi(MC), qui améliore l'expérience de commerce électronique et donne accès à une solution de vérification d'identité sécuritaire

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») et SecureKey Technologies Inc. (« SecureKey ») ont annoncé aujourd'hui que la boutique numérique Métaux précieux TD a procédé à l'adoption du réseau Vérifiez.Moi, ce qui lui permettra d'effectuer des vérifications d'identité rapides et sécuritaires et, par conséquent, d'améliorer l'expérience pour les non-clients de la TD.

Grâce à cette fonctionnalité, les non-clients de la TD qui effectuent des opérations dans la boutique numérique Métaux précieux TD peuvent procéder à la vérification de leur identité en ligne de façon pratique et sécuritaire lorsqu'ils ouvrent une session et finalisent leurs achats en tirant parti de leur connexion de confiance du réseau de Vérifiez.Moi. Les protocoles de sécurité et la chaîne de blocs à la base de Vérifiez.Moi font en sorte que les utilisateurs peuvent facilement vérifier leur identité, tout en prévenant la communication excessive de renseignements personnels. Les non-clients de la TD peuvent profiter d'une limite d'achat accrue, d'une expérience de paiement plus rapide et d'un accès à l'historique de leurs opérations. Les clients actuels de la TD peuvent quant à eux continuer de se prévaloir de ces avantages en ouvrant une session sur le site de la boutique numérique Métaux précieux TD en entrant leurs codes d'accès des services bancaires en ligne de la TD.

« Nous sommes ravis d'établir des liens durables avec la TD, et nous continuerons de la soutenir à l'égard d'un large éventail de ses services financiers, dit Greg Wolfond, fondateur et chef de la direction de SecureKey Technologies. Notre collaboration avec la TD met en lumière le statut de leader mondial qu'occupe le Canada dans le domaine de l'identité numérique. Nous serons heureux de permettre aux clients de métaux précieux qui tirent profit de la plateforme de la TD d'optimiser leurs activités en ligne en bénéficiant de la sécurité à laquelle ils ont droit. »

« Dans le cadre de notre offre de métaux précieux, c'est avec fierté que nous lançons cette technologie sécuritaire et pratique, qui permettra d'améliorer l'expérience des non-clients de la TD qui fréquentent la boutique numérique Métaux précieux TD, indique James Wolanski, directeur général, Valeurs Mobilières TD. La mise en œuvre de Vérifiez.Moi est une première pour la TD. Elle s'aligne sur notre objectif d'être une destination de choix pour le commerce électronique des produits en métaux précieux. »

Pour obtenir d'autres renseignements sur la boutique numérique Métaux précieux TD, consultez le site metauxprecieux.td.com.

Pour en savoir plus au sujet du travail de la TD à l'égard de Vérifiez.Moi, visitez la page td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/.

Pour en apprendre davantage sur les solutions numériques de vérification de l'identité de SecureKey, consultez les sites securekey.com/fr/ et verifiedidentitysolutions.com/fr/.

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité. Notre objectif : simplifier l'accès, pour les consommateurs, aux services et aux applications en ligne. Les services à confidentialité améliorée de SecureKey permettent aux consommateurs de fournir des informations sur leur identité provenant de fournisseurs de confiance, tels que les banques, les sociétés de télécommunications et les gouvernements. Les consommateurs peuvent donc se connecter à des services essentiels à l'aide des identifiants numériques qu'ils ont déjà en mains et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto, et possède des bureaux à San Francisco. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site Web www.securekey.com/fr/.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

