La Bourse de Toronto lance le palmarès TSX 30

La principale bourse de valeur du Canada lance un nouveau programme soulignant les sociétés les plus performantes inscrites à sa cote. Les lauréates ouvriront les marchés le 27 septembre.

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a annoncé aujourd'hui le lancement du palmarès TSX 30, un programme phare présentant les 30 sociétés les plus performantes inscrites à la TSX sur une période de trois ans, désignées selon l'appréciation du cours de l'action ajusté en fonction du dividende. L'édition 2019 du palmarès TSX 30 comprend à la fois des sociétés émergentes et établies issues d'un large éventail de secteurs. Le classement reflète la force et la diversité des occasions de placement sur ce marché canadien de premier ordre.

Des représentants des sociétés lauréates se joindront à des cadres de TMX pour ouvrir les marchés le vendredi 27 septembre 2019 à 9 h 30 (HE) afin de souligner ce jalon important.

« Nous sommes très fiers de présenter le palmarès TSX 30, un nouveau programme de reconnaissance qui permet de rendre hommage à certaines des plus belles réussites de nos émetteurs inscrits à la cote, aussi bien parmi des secteurs traditionnels comme les ressources naturelles que dans des nouveaux secteurs comme les technologies propres et le cannabis, a annoncé Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX. Les sociétés inscrites à la cote de la TSX jouent un rôle essentiel au sein des marchés canadiens de capitaux. Alors que la TSX s'affirme chaque jour davantage à titre de chef de file mondial, nos efforts visent à soutenir en continu cet écosystème essentiel. Aujourd'hui, nous tenons à féliciter les sociétés lauréates du palmarès TSX 30 pour leur réussite et à leur assurer que nous demeurerons à leur côté à chaque étape de leur croissance. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le palmarès TSX 30, veuillez consulter l'adresse suivante : www.tsx.com/tsx30 .

Classement du palmarès TSX 30 de 2019

Pour l'ouverture des marchés : Les médias peuvent obtenir un signal en provenance du centre de contrôle télé (CCT) pour toutes les cérémonies d'ouverture des marchés. Le signal s'intitule TSX Transmit 1 (SD-SDI); il est produit au Centre de diffusion TMX et envoyé en direct au CCT. Le client prend place pour la cérémonie d'ouverture des marchés vers 9 h 27 (HE) et la séance s'ouvre au son d'une sirène (selon l'usage en vigueur à la Bourse de Toronto) à 9 h 30 (HE).

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale.

