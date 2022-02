La Bourse de croissance TSX, la première bourse de capital de risque public du monde, saluera les sociétés les plus performantes lors de l'ouverture virtuelle des marchés d'aujourd'hui

TORONTO, le 24 févr. 2022 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (TSXV) a dévoilé aujourd'hui le nom des sociétés figurant au palmarès TSX Croissance 50MD de 2022, programme annuel de la TSXV qui présente les sociétés les plus performantes de cette bourse issues de cinq secteurs d'activité : les technologies propres et les sciences de la vie, les industries diversifiées, les mines, l'énergie ainsi que les technologies.

Les représentants des sociétés du palmarès Croissance 50MC de 2022 se joindront à des membres de la direction de TMX ce matin à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle à 9 h 30 (HE) pour souligner cet accomplissement.

« Nous avons aujourd'hui l'honneur de mettre en lumière les réalisations des lauréats du palmarès Croissance 50 de 2022, un groupe diversifié et dynamique de sociétés les plus performantes de la Bourse de croissance TSX qui ont connu un succès et une croissance marqués sur les marchés publics, a déclaré Tim Babcock, vice-président et chef de la Bourse de croissance TSX. Les sociétés en début de croissance forment une composante essentielle de notre écosystème des marchés financiers. La liste de cette année tient à l'évolution continue des marchés canadiens et du visage de laTSXV : elle comprend un échantillon d'entreprises de divers secteurs qui misent sur le capital public pour financer leurs stratégies d'expansion et qui ont une incidence favorable sur les communautés dans lesquelles elles exercent leurs activités. »

« Au nom de tous les employés de la Bourse de croissance TSX, nous vous félicitons et sommes impatients de contribuer encore à votre succès. »

Les sociétés du palmarès TSX Croissance 50 de 2022 ont été choisies en fonction de trois critères de performance de marché équipondérés, à savoir la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et la valeur de négociation pour l'année prenant fin le 31 décembre 2021. La société en tête du classement des cinq secteurs pris ensemble est Emerita Resources Corp. (EMO), société canadienne de ressources naturelles.

Voici d'autres données importantes sur le classement de cette année :

Au cours de l'année écoulée, la capitalisation boursière des sociétés figurant au palmarès TSX Croissance 50 de 2022 s'est appréciée de 13,6 milliards de dollars canadiens et le rendement moyen ajusté pour les actionnaires s'est chiffré à 293 pour cent.

La capitalisation boursière moyenne des sociétés du palmarès TSX Croissance 50 de 2022 est de 200 % supérieure à celle des sociétés du palmarès d'il y a à peine 10 ans. En outre, quatre sociétés ont des capitalisations boursières respectives supérieures à 1 milliard de dollars canadiens.

Parmi les cinq secteurs susmentionnés, les sociétés minières figurant au palmarès TSX Croissance 50 de 2022 ont enregistré la plus forte appréciation du cours moyen de leurs actions (+572 %) et de leur capitalisation boursière (+990 %), principalement en raison de la hausse des prix des matières premières et de la croissance explosive observée dans le secteur des métaux pour les batteries.

Visitez le www.tsx.com/Venture50 pour obtenir les résultats détaillés, la méthode de classement et des idées éclairées.

Voici les sociétés les plus performantes du palmarès TSX Croissance 50 de 2022 pour chacun des secteurs :

Mines Emerita Resources Corp. (EMO) Technologies propres et sciences de la vie Sernova Corp. (SVA) Industries diversifiées Parkit Enterprise Inc. (PKT) Énergie Reconnaissance Energy Africa Ltd. (RECO) Technologies Bitfarms Ltd. (BITF)

