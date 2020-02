La Bourse de croissance TSX dévoile le palmarès Croissance 50 de 2020

Les sociétés les plus performantes de la TSXV célèbrent leur réussite dans le cadre des cérémonies d'ouverture et de fermeture des marchés du vendredi 21 février

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (TSXV) est heureuse de dévoiler le nom des sociétés figurant au palmarès Croissance 50 de 2020, programme phare annuel de la TSXV qui présente les sociétés les plus performantes issues de cinq secteurs d'activités de cette bourse : les technologies propres et les sciences de la vie, les industries diversifiées, l'énergie, les mines ainsi que les technologies.

Des représentantes et représentants des sociétés du palmarès Croissance 50 se joindront à des membres de la direction de TMX demain, le 21 février, lors de deux événements en vue de célébrer leur succès : la cérémonie d'ouverture des marchés qui se tiendra à Toronto à 9 h 30 (HE) et la cérémonie de fermeture des marchés qui se tiendra à Vancouver à 16 h (HE). Les sociétés du palmarès Croissance 50 ont été choisies en fonction de trois critères de performance de marché équipondérés, à savoir la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et le volume de négociation pour l'année prenant fin le 31 décembre 2019.

« Nous sommes particulièrement fiers de présenter les sociétés lauréates du palmarès Croissance 50 de cette année, des sociétés en démarrage novatrices aux horizons divers ayant enregistré de bons rendements malgré des conditions de marché difficiles, a déclaré Brady Fletcher, directeur général de la Bourse de croissance TSX. Ensemble, nous célébrons les formidables réussites de ces sociétés et de nombreuses autres à la TSXV, la pierre angulaire du plus important écosystème de formation de capital à deux niveaux à l'échelle mondiale ainsi qu'un moteur de possibilités tant pour les sociétés émettrices que pour le public investisseur. En perspective, nous sommes fermement convaincus que les investissements du secteur privé sont essentiels à la vitalité à long terme de l'économie canadienne et nous demeurons déterminés à prôner les intérêts de l'ensemble de nos sociétés émettrices. »

Palmarès Croissance 50 de 2020

La société dynaCERT Inc. ( DYA ) remporte la première place, tous secteurs confondus, parmi les sociétés figurant au palmarès Croissance 50 de cette année. DYA est une société canadienne du secteur des technologies propres qui conçoit, réalise, teste, fabrique et distribue un système mobile de production d'hydrogène.

Voici les sociétés les plus performantes du palmarès Croissance 50 de 2020 pour chacun des secteurs :

Technologies propres et sciences de la vie dynaCERT Inc. ( DYA ) Industries diversifiées WELL Health Technologies Corp. ( WELL ) Énergie PetroTal Corp. ( TAL ) Mines BTU Metals Corp. ( BTU ) Technologie Score Media and Gaming Inc. ( SCR )

Pour consulter le palmarès Croissance 50 de 2020 dans son intégralité, découvrir sa méthodologie de classement et visionner les vidéos de présentation de ses sociétés, visitez le : www.tsx.com/venture50 .

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

