Ce programme vise à aider financièrement les étudiants des communautés autochtones à poursuivre des études postsecondaires pour réaliser leurs aspirations professionnelles.

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) et AFOA Canada ont le plaisir d'annoncer le nom des 25 lauréats de la bourse d'études TD pour les peuples autochtones. Cette première cohorte de lauréats est composée d'étudiants issus de communautés autochtones d'un océan à l'autre.

« Nous sommes fiers de soutenir les étudiants dans l'atteinte de leurs objectifs et la réalisation de leur parcours professionnel », a déclaré Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones, Groupe Banque TD. La bourse d'études TD pour les peuples autochtones offre aux étudiants issus de ces communautés le soutien financier nécessaire pour explorer les avantages de poursuivre des études postsecondaires et d'acquérir de l'expérience de travail en été. »

Ce programme de bourses d'études, lancé en novembre 2022, est géré par AFOA Canada, un organisme à but non lucratif dirigé par les peuples autochtones.

« Nous croyons que la bourse d'études TD pour les peuples autochtones transformera la vie des étudiants, affirme Terry Goodtrack, président et chef de la direction d'AFOA Canada. Elle peut les aider à atteindre leurs objectifs d'études pour la carrière qu'ils ont choisie. »

« Je suis très heureux de recevoir la bourse d'études TD pour les peuples autochtones, non seulement en raison de l'aide financière qu'elle m'apportera, mais aussi en raison des précieuses possibilités qu'elle m'offrira, déclare Blaise Arkle, un lauréat qui fréquentera l'Université Mount Royal de Calgary en septembre. Je me réjouis particulièrement des possibilités de réseautage que la bourse m'offrira. »

Chacun des 25 candidats retenus recevra 10 000 $ par année pendant un maximum de quatre ans pour payer ses droits de scolarité, ainsi que 5 000 $ supplémentaires par année pendant un maximum de quatre ans pour couvrir ses frais de subsistance. Les boursiers se verront également offrir des occasions de stage à la TD pour acquérir une expérience professionnelle précieuse avant de commencer leur carrière. Des stages d'été leur seront proposés pendant toute la durée du programme de bourse. Après avoir réussi leurs études, les boursiers recevront une offre d'emploi à temps plein.

La bourse est offerte aux étudiants issus ou citoyens d'une communauté des Premières Nations, métisse ou inuite. Les candidats doivent être des résidents permanents du Canada et avoir présenté une demande d'inscription ou être inscrits à un programme temps plein d'au moins deux ans auprès d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien admissible.

La TD et AFOA Canada organiseront une célébration pour les 25 boursiers en août.

Visitez le site Web de la TD ou d'AFOA Canada pour en savoir plus sur les lauréats de cette année et sur la bourse d'études TD pour les peuples autochtones, y compris les conditions d'admissibilité. La période de candidature pour 2024 débutera en septembre 2023 (en ligne).

Voici les lauréats de cette année* :

Andrea Yellow-Horn , Première Nation Piikani (Alb.)

, Première Nation Piikani (Alb.) Blaise Arkle , Nation métisse du Manitoba (Man.)

, Nation métisse du (Man.) Chantisse Smoke, Première Nation du lac Fishing (Sask.)

Chett Monague , Chimnissing, Première Nation Beausoleil (Ont.)

, Chimnissing, Première Nation Beausoleil (Ont.) Cheylyne Murphy, Nation métisse de la Colombie-Britannique (C.-B.)

Danielle Adjun , Kugluktuk (Nt)

, (Nt) Elizabeth Raine , Maskwacis, Première Nation Louis Bull (Alb.)

, Maskwacis, Première Nation Louis Bull (Alb.) Hayden Yaremko , Nation métisse du Manitoba (Man.)

, Nation métisse du (Man.) Jaden McGregor , Première Nation Aundeck Omni Kaning (Ont.)

, Première Nation Aundeck Omni Kaning (Ont.) Jesse Muckle , Première Nation Witset (C.-B.)

, Première Nation Witset (C.-B.) Jrayanna Voyageur, Première Nation Athabasca Chipewyan (Alb.)

Justin Long , Nation métisse de la Colombie-Britannique (C.-B.)

, Nation métisse de la Colombie-Britannique (C.-B.) Kaitlyn Gaudon , Première Nation Qalipu Mi'kmaq (T.-N.-L.)

, Première Nation Qalipu Mi'kmaq (T.-N.-L.) Katelyn Kalai , Coral Harbour (Nt)

, (Nt) Keyanna Hansen , Buffalo Narrows (Sask.)

, (Sask.) Kianna Bear-Hetherington , Sitansisk, Première Nation de St. Mary (N.-B.)

, Sitansisk, Première Nation de (N.-B.) Lana-Maude Boucher , Nation métisse de l' Ontario (Ont.)

, Nation métisse de l' (Ont.) Larashia Falcon , Première Nation Red Pheasant (Sask.)

, Première Nation Red Pheasant (Sask.) Rebecca Kragnes , Nation métisse de l' Alberta (Alb.)

, Nation métisse de l' (Alb.) Sasha Merasty , Nation crie de Peter Ballantyne (Sask.)

, Nation crie de (Sask.) Sophie David , Nation métisse du Manitoba (Man.)

, Nation métisse du (Man.) Sydney Allison , Première Nation de Curve Lake (Ont.)

, Première Nation de (Ont.) Taylor Campbell , Première Nation de Wikwemikong (Ont.)

, Première Nation de (Ont.) Tina Houle , Première Nation de Saddle Lake & Whitefish(Alb.)

*Il existe 25 récipiendaires. Cependant, au moment de notre publication, selement 24 noms de récipiendaires étaient disponibles pour publication.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Ci Ci Fan, directrice, Communications, [email protected] ; Toni Baggos, AFOA Canada, [email protected], 613-722-5543