La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2025 bonifiée pour les lauréats Stanley Wany de UQAM et Pedro Barbáchano de Concordia

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Stanley Wany, artiste et diplômé à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), ainsi que Pedro Barbáchano, artiste et diplômé à la maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia, obtiennent la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2025.

Un engagement bonifié pour la relève en art contemporain

La Fondation Claudine et Stephen Bronfman renouvelle son engagement auprès des artistes de la relève en art contemporain en augmentant la bourse de

28 800 $, la faisant passer de 60 000 $ à 88 800 $ pour chacun des artistes sur une période de deux ans.

« Nous sommes extrêmement fiers de continuer à soutenir les talents émergents du Québec », déclarent Claudine et Stephen Bronfman. « En ces temps difficiles, le mécénat envers nos artistes et nos universités est essentiel pour garantir que les prochaines générations prospèrent et contribuent de manière significative - tant localement qu'internationalement ».

« Je me réjouis que nos universités avec la Fondation Claudine et Stephen Bronfman aient renouvelé -- et surtout bonifié -- l'aide aux artistes. C'est un enrichissement dans tous les sens du mot puisque cette bourse, en plus d'un soutien financier amélioré, ouvre à un monde d'expériences exceptionnelles qui agissent comme des tremplins inestimables pour la carrière des lauréates et lauréats, » mentionne la doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM, Joanne Lalonde.

« Nous sommes reconnaissants envers Claudine et Stephen Bronfman pour leur soutien précieux à ces artistes émergents talentueux », déclare Annie Gérin, doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. « La bourse Bronfman offre à ces artistes la possibilité de se consacrer pleinement à leur pratique, leur permettant ainsi de créer des œuvres transformatrices ».

À ces bourses, l'UQAM et l'Université Concordia s'engagent à offrir des contrats d'enseignement aux artistes lauréats, d'une valeur de 12 500 $.

Les lauréats 2025

Stanley Wany - UQAM

« En tant qu'artiste mon travail vise à proposer des récits alternatifs face aux discours dominants, en explorant les savoirs africains, les communautés afro-diasporiques, les archives et mon histoire familiale. Je tiens à exprimer ma gratitude envers la Fondation Bronfman pour son généreux soutien financier. Cette aide me permettra d'approfondir et d'élargir mon champ de recherche et de produire de nouvelles œuvres plus étoffées. Je remercie également la Faculté des arts de l'UQAM pour son appui tout au long de mon parcours! »

Biographie

Stanley Wany est un artiste multidisciplinaire dont le travail consiste à revisiter les archives coloniales et historiques avec pour but de valoriser l'histoire de ses ancêtres afrodescendants. Après une résidence en Finlande, il fait le saut en art visuel, poursuivant sa recherche en incorporant l'historicité des narratifs présents dans la culture populaire. Par le dessin, la peinture, l'installation et les romans graphiques expérimentaux, il approfondit ses réflexions sur la culture populaire, les mythes et le subconscient en relation avec l'expérience des personnes afrodescendantes dans la société occidentale. En expérimentant avec des médiums connotés comme le café, la mélasse, l'indigo et le coton, il incarne le concept de « créolisation » popularisé par Édouard Glissant. En 2025, en partenariat avec le Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO, il participe à une résidence de recherche sur la muséologie décoloniale au Musée Redpath. Il a également réalisé une résidence de recherche-création au International Studio and Curatorial Program à Brooklyn.

Pedro Barbáchano - Concordia

« La bourse me donnera le temps d'élargir la portée de ma recherche et d'établir une pratique artistique dans les années à venir. Le déplacement forcé est la condition de notre siècle; mon travail retrace le mouvement des corps, des lieux et du patrimoine culturel afin de comprendre les paysages politiques et de remettre en question les récits historiques. Cette reconnaissance me permettra d'explorer en profondeur les collections d'archives dans des musées à l'international, de tisser un réseau de contacts humains et institutionnels, et de faire découvrir mon travail à de nouveaux publics. »

Biographie

Pedro Barbáchano est un artiste et commissaire basé à Montréal. Son travail de recherche et sa pratique photographique abordent l'archéologie spéculative, interrogent les archives historiques et reconfigurent les monuments. Ses publications, installations et expositions ont été présentées en Espagne, en Égypte et au Canada (notamment à Artexte, au Centre Canadien d'Architecture, à la Galerie Leonard et Bina Ellen et à The New Gallery). Pedro Barbáchano a reçu des distinctions telles que la bourse Roloff Beny et le Prix Gabor Szilasi en photographie, ainsi que le soutien du Conseil des arts du Canada. Ses œuvres font partie de collections privées au Canada et en Espagne. Il a enseigné à l'Université Concordia et contribue aux programmes publics du Centre Canadien d'Architecture.

Personnes lauréates antérieures

À ce jour, 32 artistes d'exception se sont vu décerner la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. Les personnes lauréates antérieures sont :

2024 : Kuh Del Rosario (Concordia) et Lynn Kodeih (UQAM)

2023 : Maude Arsenault (UQAM) et Kyle Alden Martens (Concordia)

2022 : Diyar Mayil (Concordia) et Rémi Belliveau (UQAM)

2021 : Leila Zelli (UQAM) et Nico Williams (Concordia)

2020 : Mara Eagle (Concordia) et Heidi Barkun (UQAM)

2019 : Céline Huyguebaert (UQAM) et Madeleine Mayo (Concordia)

2018 : Frédérique Laliberté (Concordia) et Émilie Serri (UQAM)

2017 : Martin Leduc (UQAM) et Andréanne Abbondanza-Bergeron (Concordia)

2016 : Yannick Desranleau (Concordia) et Guillaume Adjutor Provost (UQAM)

2015 : Myriam Jacob-Allard (UQAM) et Velibor Božović (Concordia)

2014 : Brendan Flanagan (Concordia) et Marie Dauverné (UQAM)

2013 : Nadia Seboussi (UQAM) et Kim Waldron (Concordia)

2012 : Julie Favreau (Concordia) et Sébastien Cliche (UQAM)

2011 : Aude Moreau (UQAM) et Pavitra Wickramasinghe (Concordia)

2010 : Steve Bates (Concordia) et Véronique Savard (UQAM)

À propos de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain est l'une des plus prestigieuses et généreuses bourses offertes au Canada aux artistes dont le talent est prometteur. Elle soutient les artistes d'exception en arts visuels ou médiatiques ayant obtenu un diplôme de l'UQAM et de l'Université Concordia, dont la carrière est encore émergente, afin qu'elles et ils contribuent à l'essor des arts et de la culture à l'échelle nationale et internationale.

