La Bourse Antidote 2020 attribuée à Rim Assouel

Rim Assouel est titulaire d'une maitrise en informatique et mathématiques appliquées de l'École Polytechnique de France et d'une maitrise en intelligence artificielle de l'Université de Montréal. Les recherches de premier cycle et de maitrise de Mme Assouel touchaient aux applications médicales de l'apprentissage profond à la fois en imagerie médicale et en découverte de médicaments. Sa recherche doctorale à Mila se concentrera sur l'apprentissage de la représentation des « objets ». Les objets sont considérés comme un niveau d'abstraction fondamental auquel les humains perçoivent et comprennent le monde. Trouver de meilleurs algorithmes pour les connaitre nous permettrait de concevoir des agents qui s'adapteraient mieux à de nouvelles configurations d'objets connus sans supervision supplémentaire.

En 2017, à l'occasion des vingt ans de son logiciel Antidote et des cinquante ans du Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, Druide informatique annonçait la création d'un fonds d'un million de dollars destiné à la recherche en analyse de texte par apprentissage profond. En constituant le Fonds, Druide instituait également une Bourse Antidote de 20 000 $ à remettre chaque année à un étudiant ou une étudiante.

Le Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte est alloué au laboratoire Mila du professeur Yoshua Bengio, reconnu mondialement pour ses avancées spectaculaires en intelligence artificielle (IA) par apprentissage profond. Avec près de 700 chercheurs venus du monde entier, Mila constitue l'un des principaux pôles de recherche de son domaine ; en s'inspirant de la Silicon Valley, le professeur Bengio et son équipe comptent faire de Montréal la pierre angulaire de l'IA, et Druide informatique est fière de contribuer à ce grand dessein avec le Fonds Druide et la Bourse Antidote.

Lancé en 1996, Antidote constituait déjà une remarquable application de l'intelligence artificielle pour le grand public. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides ont ensuite bénéficié de plus de vingt ans d'évolution technologique et linguistique continue. Antidote est aujourd'hui utilisé par plus d'un million de personnes, en français et en anglais. Druide poursuit l'avancement méthodique d'Antidote, et entend être aux premières loges pour faire profiter sa clientèle des retombées de la recherche en apprentissage profond.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

