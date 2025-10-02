« L'engagement de Labatt envers les consommateurs canadiens nous pousse à innover et à nous développer dans les catégories où la demande est en croissance, explique Doug Port, vice-président, Boissons prêtes à boire et non alcoolisées, La Brasserie Labatt du Canada. Le segment des bières sans alcool continue de gagner du terrain au Canada, c'est donc le moment idéal pour lancer une autre bière sans alcool comme la Michelob ULTRA Zero. »

En plus de s'appuyer sur l'offre de produits phares de Michelob ULTRA, Michelob ULTRA Zero fera également partie des partenariats sportifs de renom de la marque, notamment avec la National Basketball Association (NBA) au Canada, le PGA TOUR et la prochaine La Coupe du Monde de la FIFA 2026TM.

« Ces partenariats mettent en valeur la marque sur certaines des plus grandes scènes mondiales, offrant ainsi plus d'occasions aux partisans de goûter et d'apprécier la Michelob ULTRA Zero, poursuit M. Port. « En accompagnant ces événements majeurs avec des options sans alcool, Labatt renforce son engagement à offrir des expériences de marque significatives, tout en encourageant la liberté de choix et la consommation responsable. »

La Michelob ULTRA Zero sera offerte chez les détaillants participants partout au Canada à compter de la fin du mois d'octobre, en packs de 6 canettes de 355 mL et de 12 canettes de 355 mL.

* Source : Les données/affirmations proviennent de sources provinciales publiées sur les ventes (Nielsen) et sont basées sur les données cumulées depuis le début de l'année jusqu'en juillet.

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3 500 employés, une gamme inégalée de plus de 70 bières de qualité, dont Bud Light, Busch, Corona, Michelob Ultra et Modelo Especial, des prêts-à-boire, entre autres Cutwater, Mike's Hard et NÜTRL, et des produits sans alcool, dont Budweiser Zero et Corona Cero; 6 brasseries principales; et 4 brasseries artisanales d'un océan à l'autre. Notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les gens d'ici. Avec nos 178 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer un avenir plus prometteur.

SOURCE Labatt Breweries of Canada

Renseignements : Veronica Bart, gestionnaire principale des communications, La Brasserie Labatt du Canada, [email protected], 647-926-5028; Rebecca Mejia, directrice de compte, Veritas Communications, [email protected], 647-927-4877