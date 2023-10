La bibliothèque Réjean-Ducharme reçoit cinq Trophoux

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'annoncer l'ouverture de l'exposition Trophoux de la collection Forget-Georgesco, des tableaux-collages créés par Réjean Ducharme alias Roch Plante. Les cinq Trophoux seront exposés pour une durée d'un an à la bibliothèque Réjean-Ducharme. Cette exposition est rendue possible grâce au soutien de M. Charles Forget, collectionneur d'art et de Mme Monique Jean, liquidatrice de la succession de Réjean Ducharme.

Citation :

Dévoilement des Trophoux lors du vernissage de l'exposition à la bibliothèque Réjean-Ducharme. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest)

« En 2021, la bibliothèque Georges-Vanier prenait le nom de Réjean-Ducharme pour honorer cet écrivain, dramaturge, scénariste, parolier et sculpteur ayant vécu dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle facette de son art avec ces sculptures qui résultent de matériaux trouvés au cours de ses balades dans les rues de Montréal. Je me réjouis à l'idée que ces œuvres d'art, qui témoignent du parcours inspirant de cet artiste de chez nous, puissent être mises en valeur et rendues accessibles à la population du Sud-Ouest. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Réjean Ducharme a conçu plus de 360 Trophoux.

L'exposition est gratuite et accessible lors des heures d'ouverture de la bibliothèque .

Découvrez les photos du vernissage de l'exposition Trophoux de Roch Plante,

alias Réjean Ducharme, qui a eu lieu le 21 septembre dernier.

