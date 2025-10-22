NEW YORK, 22 octobre 2025 /CNW/ - Guidepoint, un réseau d'experts mondial de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'AI Moderation, une solution révolutionnaire pour rassembler des renseignements essentiels à grande échelle. En permettant aux clients de mener des entrevues d'experts sans participer à des appels en direct, AI Moderation est en mesure d'accroître l'étendue et la profondeur des points de vue recueillis plus efficacement et plus rapidement que jamais.

AI Moderation de Guidepoint permet aux clients d'extraire des connaissances de grande valeur à grande échelle :

Améliorez l'efficacité de l'équipe -- Menez des dizaines d'entrevues simultanément sans contraintes logistiques de coordination et de participation à des appels en direct.

-- Menez des dizaines d'entrevues simultanément sans contraintes logistiques de coordination et de participation à des appels en direct. Commencez immédiatement -- Lancez des consultations pour obtenir des renseignements en quelques heures plutôt qu'en quelques jours.

-- Lancez des consultations pour obtenir des renseignements en quelques heures plutôt qu'en quelques jours. Devenez vraiment mondial -- disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans tous les fuseaux horaires et toutes les zones géographiques

-- disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans tous les fuseaux horaires et toutes les zones géographiques Normalisez la qualité -- Des invites cohérentes et des entrevues structurées pour une qualité à grande échelle

« La rapidité et la qualité ne devraient pas être compromises, a déclaré Albert Sebag, chef de la direction de Guidepoint. Grâce à AI Moderation, nos clients saisissent davantage de points de vue, plus rapidement, avec un niveau d'uniformité difficile à atteindre avec les flux de travail traditionnels. Cela devient rapidement un multiplicateur de force parallèlement à nos appels d'experts en direct et en tête-à-tête. »

AI Moderation s'intègre directement dans l'écosystème de Guidepoint. Les clients peuvent combiner harmonieusement les entrevues en direct et AI Moderation au sein d'un même projet, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité des initiatives de recherche tout en satisfaisant les mêmes attentes rigoureuses en matière de conformité et de qualité. Ils peuvent ensuite synthétiser leurs résultats avec AskGP, l'assistant d'IA conversationnelle de Guidepoint, transformant les conversations non structurées en intelligence active dans un flux intégré.

AI Moderation de Guidepoint a déjà prouvé sa valeur dans des conditions du monde réel. Guidepoint a facilité des milliers d'entrevues pour les premiers clients, en plus de produire des transcriptions « guidées par l'IA » pour sa propre bibliothèque de contenu, en utilisant la même solution d'entrevue alimentée par l'IA désormais largement disponible pour les clients.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez tirer parti d'AI Moderation, communiquez avec un représentant de Guidepoint à l'adresse [email protected].

À propos de Guidepoint

Guidepoint relie les clients à des experts vérifiés issus de son réseau professionnel mondial. La vaste gamme de services de Guidepoint permet aux clients d'accéder à de nouveaux secteurs, de se tenir au courant des sujets d'actualité, d'explorer en profondeur des sujets critiques et de valider des idées qualitatives. La clientèle multinationale de Guidepoint comprend les principales sociétés d'experts-conseils, les fonds de couverture, les sociétés de capital-investissement et les sociétés publiques classées par Fortune.

Pour en savoir plus, visitez le site www.guidepoint.com.

