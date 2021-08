La bibliothèque Georges-Vanier devient la bibliothèque Réjean-Ducharme

MONTRÉAL, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'annoncer le changement de nom de la bibliothèque Georges-Vanier, pour la bibliothèque Réjean-Ducharme, située au 2450, rue Workman. La nouvelle désignation a été adoptée le 23 août par le conseil municipal de la Ville de Montréal.

« Pendant 25 ans, l'un des plus grands écrivains du Québec résidait chez nous, dans le Sud-Ouest. La bibliothèque change de nom pour honorer cet illustre résident de la Petite-Bourgogne, M. Réjean Ducharme, dont le rayonnement international rejaillit sur notre communauté », a déclaré le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais. « Nous rendons ainsi hommage au travail remarquable d'un homme aux multiples chapeaux qui, pour reprendre ses mots, "aimait les livres comme si c'était du monde " ».

« Monument littéraire, Réjean Ducharme a marqué l'histoire lorsque son roman L'Avalée des avalés a été ajouté au Registre du patrimoine culturel du Québec, il y a cinq ans déjà. Ce n'était qu'une question de temps avant que son nom entre dans la toponymie montréalaise. C'est également un juste retour pour un écrivain qui aimait tant les livres, que la première bibliothèque publique de langue française construite au Canada et la plus ancienne succursale toujours en service sur le territoire de la Ville de Montréal soit renommée en son nom », a souligné Mme Émilie Thuillier, responsable du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La bibliothèque Réjean-Ducharme est située dans cette partie de la ville qu'il a mille fois parcourue, à pied, à bicyclette ou en patins à roues alignées, et dont il connaissait tous les coins et recoins. Il y a écrit ses trois derniers romans; il y a exposé ses Trophoux. Il y a vécu et il y a beaucoup lu. Pour Ducharme, une bibliothèque est le lieu de tous les possibles où l'on porte attention et curiosité à l'autre -- tous les autres-- où l'on va à la rencontre des traces d'humanité déposées dans un livre, une musique, un film, une image. Et il arrive parfois qu'on y croise les mots lumineux et vibrants de Ducharme même qui vient nous parler, en ami », a expliqué Mme Monique Jean, exécutrice littéraire de l'écrivain Réjean Ducharme, qui a été impliquée depuis le début du projet.

En reconnaissance de l'apport exceptionnel au patrimoine collectif, une inauguration officielle aura lieu le 16 septembre prochain, à laquelle la population est invitée à participer. À partir de 12 h, des Liseurs publics déambuleront sur la rue Notre-Dame Ouest en lisant des extraits de l'œuvre de Ducharme jusqu'au parvis devant la bibliothèque. Vers 12 h 30, des hommages seront rendus par plusieurs personnalités, dont Lorraine Pintal, directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde. Ensuite, la comédienne Sarah Laurendeau interprètera deux extraits de la pièce de théâtre L'Avalée des avalés.

À propos de Réjean Ducharme

Réjean Ducharme (1941-2017) était un écrivain (9 romans), un dramaturge (4 pièces de théâtre), un scénariste (2 films), un parolier (une quarantaine de chansons pour Robert Charlebois et Pauline Julien) et un sculpteur (création de plus de 360 Trophoux; tableaux-collage à partir de matériaux trouvés lors de ses promenades). Son œuvre a laissé une marque indélébile dans la culture québécoise et canadienne, de même que dans toute la francophonie. Dès son plus jeune âge, il fréquente assidûment les bibliothèques publiques et a toujours le nez plongé dans les livres, même à bicyclette. Toute son œuvre est d'ailleurs traversée par les figures des lecteurs, des livres, des mots et des dictionnaires.

Réjean Ducharme vivait dans le quartier de la Petite-Bourgogne, depuis 1992, où se situe la bibliothèque qui porte désormais son nom. Sa compagne, agente et porte-parole, Claire Richard, fréquentait également ce lieu pour emprunter notamment les ouvrages demandés par Ducharme, qu'il rapportait lui-même dans la chute à livres.

Discret jusqu'à la fin, « l'invisible magicien des mots », s'est éteint le 21 août 2017, un jour d'éclipse.

