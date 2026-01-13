Le programme Embrace It a été mis à jour de 470 à 488 pesos par personne en Basse Californie du Sud le 1er janvier 2026. Les ressources seront affectées à la protection de l'environnement, aux infrastructures touristiques et aux projets sociaux et culturels.

LA PAZ, BASSE CALIFORNIE DU SUD, Mexique, 13 janvier 2026 /CNW/ - La Basse Californie du Sud a mis à jour la contribution touristique Embrace It pour les visiteurs internationaux de 470 à 488 pesos mexicains par personne (ou son équivalent en dollars américains, selon le taux de change en vigueur) et a confirmé son application à compter du 1er janvier 2026. L'ajustement représente une augmentation de 18 pesos par rapport à 2025. Conformément au programme mondial pour un tourisme responsable, le gouvernement de l'État a déclaré que les fonds seront alloués à la protection de l'environnement, aux infrastructures touristiques et aux projets sociaux et culturels dans les communautés de la péninsule.

La Basse-Californie du Sud met à jour le programme Embrace It à 488 pesos mexicains pour les visiteurs internationaux

La contribution, prévue par la loi de finance de l'État, s'applique aux visiteurs internationaux de plus de 12 ans qui entrent par voie aérienne ou terrestre et restent plus de 24 heures à Los Cabos, Cabo San Lucas, La Paz ou Loreto. Le paiement est obligatoire et se fait exclusivement en ligne à l'adresse https://embraceit.bcs.gob.mx/ avant le voyage ou à l'arrivée à destination. La plateforme génère un certificat électronique avec un code QR qui peut être demandé au touriste pendant son séjour ou aux points d'entrée, conformément à la réglementation en vigueur.

« Nous sommes fiers de l'accueil réservé par les visiteurs internationaux. Les données agrégées confirment le comportement ordonné : paiements effectués à l'avance, activités plus importantes en semaine et séjours clairement définis. Cela renforce la démarche en faveur d'un tourisme responsable promue par la Basse Californie du Sud », a déclaré Hugo Chapoy Córdova, Directeur des Revenus de Tourist Tax México, la société responsable de l'exploitation de la plateforme et de l'expérience numérique du visiteur.

Profil du visiteur

De juillet à décembre 2025, les données agrégées du programme Embrace It reflètent un profil de visiteurs internationaux majoritairement nord-américain : les États-Unis représentent 77,1 % de tous les dossiers et le Canada 17,5 %, tandis que les autres pays représentent 5,4 %. Par tranche d'âge, les voyageurs adultes sont particulièrement concernés, avec une plus grande présence des 45 à 59 ans (30,25 %) et des 60 ans et plus (29,94 %), suivie des 30 à 44 ans (24,52 %) et des 18 à 29 ans (11,78 %), les moins de 18 ans affichant une participation plus faible.

Quant aux règlements, l'activité la plus élevée a lieu en semaine (74,92 %), le vendredi enregistrant le plus grand nombre de transactions (15,87 %). Le paiement anticipé a lieu le plus souvent entre une et deux semaines avant le voyage (32,80 %) et entre quatre et six jours avant (27,39 %). Seulement 5,41 % des touristes paient le jour même de leur voyage. La durée du séjour la plus fréquente est de sept jours (27,14 %), de quatre jours (19,68 %) et de cinq jours (15,44 %).

Embrace It fonctionne dans le cadre du programme One Voice, un cadre de collaboration qui réunit le gouvernement de l'État, le secteur privé et l'industrie du tourisme pour transmettre un seul message aux visiteurs : « Acquittez-vous de la contribution touristique et protégez la Basse Californie du Sud ». Tous les renseignements officiels sont disponibles à l'adresse https://embraceit.bcs.gob.mx/.

À propos de TTMX. Tourist Tax México, S.A. de C.V. est une entreprise mexicaine qui propose des solutions technologiques et administratives pour la perception efficace des taxes sur le tourisme et les voyageurs, par le biais de plateformes de paiement numériques et offre également des services touristiques dans différents endroits. https://www.touristtax.com.mx/

A propos de Travelkore. Travelkore est une plateforme technologique mondiale qui gère le paiement des taxes sur le tourisme et assure la conformité réglementaire, proposant une expérience simple et transparente. https://www.travelkore.com/

