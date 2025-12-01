Le processus numérique offre aux voyageurs internationaux un point unique et sécurisé pour effectuer leurs paiements de taxes touristiques avant ou pendant leur visite en Basse-Californie du Sud.

LA PAZ, Mexique, 1er décembre 2025 /CNW/ - Le gouvernement de l'État de la Basse-Californie du Sud au Mexique a annoncé que les frais touristiques appelés « Embrace it » demeureront en vigueur tout au long de 2026. L'objectif est de fournir des précisions aux personnes qui planifient leur voyage. Ce message unifié du programme One Voice, soutenu par des organismes gouvernementaux et le secteur privé, vise à assurer que chaque visiteur international s'acquitte de son obligation légale de payer la taxe qui finance la protection de l'environnement, les infrastructures touristiques et les projets culturels dans l'ensemble de l'État.

L’arche de Cabo San Lucas, un site naturel iconique de la Basse-Californie du Sud.

Cette taxe s'applique aux voyageurs de plus de 12 ans qui entrent par des postes frontaliers terrestres ou par les aéroports de Los Cabos, Cabo San Lucas, La Paz et Loreto dans l'État mexicain. Le paiement est obligatoire et est effectué en ligne à l'adresse https://embraceit.bcs.gob.mx/ avant le voyage ou à l'arrivée à destination. Une fois le paiement effectué, le système génère un certificat électronique avec un code QR unique, qui peut être demandé de façon aléatoire dans les aéroports ou les points d'entrée pour confirmer la conformité.

Embrace it fonctionne dans le cadre du programme One Voice, un cadre de collaboration qui réunit le gouvernement de l'État, le secteur privé et l'industrie du tourisme, assurant ainsi des interventions harmonisées et des renseignements cohérents pour les visiteurs. Payez la taxe touristique. Protégez la Basse-Californie du Sud.

Les fonds recueillis sont utilisés pour la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures touristiques et la création de projets sociaux et culturels qui soutiennent la destination pour les générations futures.

Le processus est géré par Tourist Tax México, responsable du système de paiement numérique, qui utilise la technologie Travelkore, une plateforme mondiale spécialisée dans le traitement des taxes touristiques et l'assurance de la conformité réglementaire au moyen de procédures numériques simples et transparentes.

« Pour les voyageurs étrangers, la clarté des exigences fait toujours une différence, a déclaré Hugo Chapoy Córdova, directeur des revenus, Tourist Tax México. Notre engagement est de maintenir un processus numérique sécurisé, simple et accessible pour ceux qui choisissent la Basse-Californie du Sud ».

Grâce à ce modèle, la Basse-Californie du Sud s'inscrit dans une tendance internationale selon laquelle les voyageurs jouent un rôle plus direct dans la préservation des destinations qu'ils visitent.

Selon les chiffres de l'administration du Pacific Airport Group, de janvier à août 2025, la Basse-Californie du Sud a accueilli plus de 3 858 600 touristes étrangers, soit une augmentation de 0,93 % par rapport à la même période en 2024.

Tous les renseignements officiels se trouvent à l'adresse https://embraceit.bcs.gob.mx/.

À propos de TTMX

Tourist Tax México, S.A. de C.V. est une entreprise mexicaine qui fournit des solutions technologiques et administratives pour la perception efficace des taxes sur le tourisme et les voyageurs au moyen de plateformes de paiement numérique, et offre également des services touristiques à différents endroits.

https://www.touristtax.com.mx/

À propos de Travelkore

Travelkore est une plateforme technologique mondiale qui gère les paiements de taxes touristiques et assure la conformité à la réglementation, offrant une expérience simple et en douceur.

https://www.travelkore.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832401/Arch_of_Cabo_San_Lucas__Baja_California_Sur__Mexico.jpg

SOURCE Tourist Tax México

PERSONNE-RESSOURCE : Citrus Comunicación, [email protected]