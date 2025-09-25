Un fabricant mondial diversifié reconnu pour avoir redéfini les performances de la barrière antihumidité des combinaisons de pompiers

SPARTANBURG, Caroline du Sud, 25 septembre 2025 /CNW/ - L'entreprise Milliken & Company est fière d'annoncer que sa barrière antihumidité Milliken Assure™, la première barrière antihumidité ignifuge non halogénée certifiée UL et sans PFAS pour les combinaisons de pompiers en Amérique du Nord, est lauréate des prix R & D 100 2025. Cette récompense place Assure parmi les technologies les plus innovantes de l'année et souligne la détermination de Milliken à relever des défis complexes en matière de performance en s'appuyant sur la science des matériaux.

L'entreprise Milliken & Company est fière d'annoncer que sa barrière antihumidité Milliken Assure™, la première barrière antihumidité ignifuge non halogénée certifiée UL et sans PFAS pour les combinaisons de pompiers en Amérique du Nord, est lauréate des prix R & D 100 2025. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Nous sommes honorés de recevoir un prix R & D 100 pour Assure », a déclaré Halsey Cook, président-directeur général de Milliken. « Cette reconnaissance témoigne de l'ingéniosité de notre équipe et de notre attachement à résoudre des problèmes concrets grâce à la science des matériaux et à l'innovation. »

Le produit Assure a été sélectionné pour sa conception novatrice qui élimine les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA) ainsi que les retardateurs de flamme halogénés, des produits chimiques utilisés depuis longtemps dans les barrières antihumidité, tout en répondant aux exigences rigoureuses de la lutte contre les incendies structurels. Certifiée selon les normes NFPA 1971-2018 et NFPA 1970-2025, la barrière antihumidité Assure est résistante à la chaleur, à l'eau et aux produits chimiques, sans pour autant contenir de SPFA ou de retardateurs de flamme halogénés.

La conception légère et respirante d'Assure aide les pompiers à travailler sous pression tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Assure rejoint ainsi la gamme croissante de tissus sans PFAS destinés aux services d'incendie de Milliken pour proposer à tous les pompiers du pays des solutions avancées dans le cadre de l'évaluation et de la modernisation de leurs combinaisons ignifugées. La barrière antihumidité Assure a été mise au point par une équipe interfonctionnelle d'ingénieurs, de scientifiques et d'experts en conception de produits qui illustre l'approche collaborative de Milliken en matière d'innovation.

« Le produit Assure est né de l'écoute des services d'incendie et de la reconnaissance d'une difficulté qui était restée sans réponse pendant trop longtemps », a déclaré Marcio Manique, vice-président principal et directeur général de la division « Tenues spécialisées » chez Milliken. « Ce prix R & D 100 est plus qu'une reconnaissance, c'est la preuve qu'Assure établit une nouvelle norme et fait vraiment la différence pour les personnes qui nous protègent au quotidien. »

Les prix R & D 100, souvent appelés les « Oscars de l'innovation », récompensent chaque année les nouveaux produits qui ont le plus d'impact dans le domaine de la science et de la technologie. Milliken a déjà été distinguée par des prix R & D 100 pour ses innovations dans les textiles et les produits chimiques spécialisés.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial du secteur manufacturier, qui met l'accent sur la science des matériaux pour réaliser dès aujourd'hui les percées décisives pour la vie de demain. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et apportent des solutions à ses clients et aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et sur un portefeuille d'applications dans les domaines du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise met à profit une idée commune de l'intégrité et de l'excellence afin d'exercer un impact positif sur le monde au bénéfice des générations futures. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2782191/Milliken_Assure_Moistur.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/5529898/Milliken_and_Company_Logo.jpg

SOURCE Milliken & Company

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Marisa Bazemore, [email protected], 864 875-1548