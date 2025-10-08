La technologie Offre une clarté exceptionnelle avec des niveaux d'additifs plus faibles, simplifiant la production et élargissant les options de formulation pour les transformateurs et les producteurs de résine

SPARTANBURG, Caroline du Sud, 8 octobre 2025 /CNW/ - Milliken & Company est fière d'annoncer le lancement de Millad ClearX™ 9000, la technologie de clarification de nouvelle génération pour le polypropylène (PP) développée pour offrir une transparence ultra-claire à des niveaux de charge additif réduits. Idéale pour l'emballage alimentaire, l'entreposage à domicile et les applications médicales, la solution Millad ClearX™ 9000 établit une nouvelle norme sur le plan de la valeur, de l'esthétique et de l'efficacité opérationnelle dans les applications de PP transparentes.

S'appuyant sur la plateforme éprouvée Millad®, Millad ClearX™ 9000 offre aux fabricants une solution avancée qui :

Offre un PP ultra-clair en utilisant des niveaux de charge plus efficaces, réduisant ainsi la quantité d'additifs clarifiants nécessaires.

en utilisant des niveaux de charge plus efficaces, réduisant ainsi la quantité d'additifs clarifiants nécessaires. Réduit les taux d'extraction et de migration dans les emballages et les pièces en PP, essentiels pour les applications médicales et les scénarios en contact avec les aliments.

dans les emballages et les pièces en PP, essentiels pour les applications médicales et les scénarios en contact avec les aliments. Améliore la compatibilité du traitement par rapport aux générations précédentes, ce qui favorise une efficacité opérationnelle accrue.

par rapport aux générations précédentes, ce qui favorise une efficacité opérationnelle accrue. Élimine le recours aux flux de résine vierge et recyclés post-consommation distincts, ce qui permet une plus grande flexibilité de composition.

« La solution Millad ClearX™ 9000 est une percée pour l'industrie du polypropylène, offrant une transparence ultra-claire avec un additif moins clarifiant et une plus grande flexibilité pour nos clients », a déclaré Wim Van De Velde, vice-président principal et directeur général des activités d'additifs plastiques de Milliken. « Ce lancement reflète l'engagement continu de Milliken à faire progresser la science des matériaux et à aider nos partenaires à répondre à l'évolution des besoins du marché. »

Millad ClearX™ 9000 a obtenu l'approbation des conditions d'utilisation de la FDA (A-J), ce qui ouvre la voie à son utilisation dans un large éventail de scénarios en contact avec les aliments. En améliorant la compatibilité des additifs, la technologie aide les producteurs et les transformateurs de résine à réduire les temps d'arrêt et les déchets et à améliorer les délais de transition, ce qui se traduit par des améliorations mesurables de l'efficacité de la fabrication. La technologie permet également d'améliorer la compatibilité avec d'autres agents clarifiants Millad, ce qui donne aux producteurs la souplesse nécessaire pour optimiser les formulations de PP vierges et recyclés post-consommation, soutenant ainsi les initiatives de développement durable.

« Notre équipe a mis au point Millad ClearX™ 9000 pour répondre au besoin croissant de clarté et d'efficacité dans les applications du polypropylène », a déclaré Bhavesh Gandhi, gestionnaire de la gamme mondiale de produits des activités liées aux additifs plastiques de Milliken. « En réduisant les taux de chargement et de migration des additifs, nous aidons nos clients à créer des produits qui sont non seulement visuellement attrayants, mais qui répondent également aux normes les plus élevées pour usage alimentaire et médical. »

Milliken, par l'entremise de sa plateforme Millad, est le pionnier de l'application d'agents de clarification pour créer des pièces et des emballages PP transparents intégrant du contenu recyclé post-consommation, et la plus récente technologie de clarification de l'entreprise s'appuie sur cet héritage. Pour en savoir plus sur la technologie Millad ClearX™ 9000, visitez milliken.com.

