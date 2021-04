TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle devenait la première grande institution financière du Canada à emboîter le pas à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour transformer la situation relative au logement abordable dans l'ensemble du pays. La Banque Scotia planifie mobiliser 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour soutenir l'objectif de la SCHL, soit que tous les Canadiens puissent se payer un logement qui répond à leurs besoins d'ici 2030.

« Les logements abordables sont manifestement insuffisants au Canada et la Banque Scotia est fière de travailler avec la SCHL en vue d'augmenter l'offre, affirme Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. La Banque Scotia s'engage à développer des solutions novatrices de crédit, de placement et d'autorisation de prêts pour les particuliers, les entreprises et les grandes sociétés qui soutiennent l'atteinte de ces importantes cibles de logement au Canada. »

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL pilote la Stratégie nationale sur le logement - un investissement du gouvernement fédéral dans le logement de plus de 70 milliards de dollars sur dix ans, auquel s'ajoutent des fonds additionnels engagés par les provinces et les territoires.

« Les gouvernements ne peuvent pas résoudre à eux seuls les problèmes de logement au Canada. Le secteur privé joue également un rôle clé dans l'atteinte de l'objectif commun qui consiste à bâtir des collectivités fortes et dynamiques. Nous sommes heureux que la Banque Scotia se joigne à nous dans nos efforts pour créer une nouvelle génération de logements au Canada. La disponibilité de logements sûrs et abordables est essentielle à la création d'une société plus inclusive, où chacun peut aspirer au bien-être et à la réussite », a déclaré Romy Bowers, présidente et première dirigeante, SCHL.

Le groupe Finance durable de la Banque Scotia - une équipe des Services bancaires et marchés mondiaux qui offre des solutions de finance durable à nos clientèles des grandes entreprises, des institutions, des services financiers et du secteur public partout dans le monde - a été créé en 2020 afin de renforcer le leadership de la Banque Scotia dans la gestion des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il a pour mandat d'offrir aux clients des solutions intégrées et de calibre supérieur, qui répondent à leurs besoins en pleine évolution en ce qui concerne la finance et les enjeux ESG.

La collaboration de la Banque Scotia avec la SCHL pour favoriser le logement abordable s'inscrit dans la lignée de ScotiaINSPIRE, une initiative mondiale d'investissement solidaire qui vise à renforcer la résilience économique des groupes défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuiera des programmes et s'associera à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

« Notre engagement à soutenir la SCHL dans l'atteinte de son objectif constitue une nouvelle façon pour la Banque Scotia de contribuer à renforcer la résilience économique pour l'avenir, explique M. Lawrence. En éliminant des obstacles et en ouvrant des possibilités, nous pouvons contribuer à créer un monde plus inclusif et résilient. »

À propos de la Banque Scotia



La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de la SCHL



En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez le www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Jessica Hatheway, Communications mondiales, Banque Scotia, Tél. : 416 865-6070, [email protected]; Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Tél. : 613 748-2573, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca