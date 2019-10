La Banque Scotia soutient les initiatives qui aident les filles à atteindre leur plein potentiel

Les quatre « ambassadrices » ont chacune participé à diverses activités durant la journée, dont des réunions avec la haute direction et des assemblées locales où elles ont pu s'exprimer. Elles sont aussi passées à la pratique en interagissant avec différents services de la Banque, comme les équipes de notre Usine numérique, des Services bancaires et marchés mondiaux et des Ressources humaines.

« Girls Belong Here est bien plus qu'une journée inoubliable pour les jeunes femmes; il s'agit d'une incroyable occasion d'apprentissage continu pour les chefs de la direction, présidents et dirigeants d'entreprise du Canada, qui découvrent le formidable potentiel des jeunes filles, explique Caroline Riseboro », présidente et chef de la direction de Plan International Canada. « En matière de leadership, on doit se demander si on laisse assez de place aux filles et à la jeunesse en général afin qu'elles puissent pleinement se réaliser. Par sa participation au programme, la Banque Scotia prend clairement position pour les femmes et les jeunes de tous horizons. »

À la Banque Scotia nous nous engageons à appuyer la réussite à long terme de la relève. Nous croyons qu'investir maintenant dans la jeunesse est profitable pour l'avenir. Notre soutien aux jeunes est l'une des façons dont nous comptons changer concrètement et durablement les choses dans les collectivités où nous vivons et travaillons.

